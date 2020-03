Trotz steigender Zahlen von Coronavirus-Infektionen blickt man in den Rathäusern und im Landratsamt noch entspannt auf die Kommunalwahl am kommenden Sonntag. "Vom Betreten der Wahllokale geht keine Gefahr aus", sagte Landrat Christoph Göbel am Montag bei einer Pressekonferenz in München. Eine Gefahr, die gegen die Abhaltung der Wahl spreche, sei nicht angezeigt.

Um Ansteckungen in den Wahllokalen vorzubeugen, hat das Landratsamt München Empfehlungen an die Gemeinden herausgegeben. Die Regeln müssen in den Wahllokalen ausgehängt und befolgt werden, wie Pressesprecherin Franziska Herr erklärt. Sie umfassen die Einhaltung von normaler Handhygiene und Hustenetikette und die Einhaltung eines Abstands von zirka anderthalb bis zwei Metern zu anderen Personen. Wähler dürfen dieses Mal auch eigene Stifte und Kugelschreiber mit in die Wahlkabine bringen. Einige Gemeinden treffen zusätzliche Vorkehrungen.

So werden in Unterschleißheim laut Thomas Stockerl, dem Referenten von Bürgermeister Christoph Böck, Doppeltische zwischen Wahlhelfern und Wählern aufgestellt, um den Sicherheitsabstand zu vergrößern. Außerdem solle darauf geachtet werden, die Räume regelmäßig zu lüften. In Pullach sollen die Wahllokale vorher und hinterher speziell gereinigt werden. In Unterhaching werden zusätzlich zu den Empfehlungen des Landratsamts Flächendesinfektionsmittel und Handschuhe bereitgestellt, um die Wahlhelfer zu schützen. Grasbrunn hält neben Einmalhandschuhen auch Mülleimer bereit, die mit dem Fuß zu öffnen sind. Gemeindemitarbeiter hätten in den vergangenen Tage die Restbestände in den umliegenden Baumärkten aufgekauft, wie Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) am Dienstag sagte. Die Gemeindeverwaltung Ottobrunn versucht dagegen nach den Worten von Ordnungsamtsleiter Richard Putz aktuell noch, Handdesinfektionsmittel aufzutreiben. Momentan sei es vergriffen, es stehe nur eine übliche Waschsubstanz zur Verfügung.

Und was ist mit den Wahlhelfern? In den von der SZ befragten Rathäusern geht man aktuell nicht davon aus, dass die ehrenamtlichen Helfer aus Angst vor dem Virus reihenweise absagen. In Pullach hat sich nach momentanem Stand bisher nur ein Wahlhelfer dazu entschlossen, am Sonntag fernzubleiben. In Unterhaching gibt es hingegen schon mehrere Absagen. Die Zahl bewegt sich aber laut Simon Hötzl, dem Referenten von Bürgermeister Wolfgang Panzer, in einem normalen Bereich. Die Gemeinde sei auf Ausfälle vorbereitet. In Ottobrunn wird unterdessen der Reservepool immer dünner, wobei Richard Putz vom Ordnungsamt ebenfalls noch entspannt ist. Im schlimmsten Fall würden die Stimmen für die Gemeinde- und Kreistagswahl eben erst in den nachfolgenden Tagen ausgezählt. Mit den Ergebnissen der Bürgermeister- und Landratswahl rechnet man im Rathaus aber definitiv am Sonntag.

Unterdessen steigt die Zahl der Briefwähler. In manchen Gemeinden, wie etwa Grasbrunn, hatten bis Dienstag schon 30 Prozent der Wahlberechtigten per Briefwahl abgestimmt. Das entspricht in etwa der Hälfte der Wähler, die sich vor sechs Jahren an der Kommunalwahl beteiligten. Bis zum Sonntag dürfte sich ihre Zahl weiter erhöhen. Auf eine höhere Nachfrage nach Briefwahlunterlagen sind die Gemeinden vorbereitet.