Die Familie Janik spielt kommunalpolitisch wieder in der ersten Liga. Patrick Janik, Sohn des früheren Münchner Landrats Heiner Janik (CSU), ist am Sonntag im ersten Wahlgang zum Bürgermeister von Starnberg gewählt worden. Der 43-Jährige stürzte mit 51,7 Prozent der Stimmen Amtsinhaberin Eva John (Bündnis Mitte Starnberg), die auch wieder angetreten war und lediglich auf 28,5 Prozent kam. Insgesamt waren vier Kandidaten zur Wahl gestanden. Janik wurde als Parteifreier von einem breiten Bündnis aus CSU, Freien Wählern, SPD und Bürgerliste getragen. Er trat mit dem Ziel an, die politisch unter John durch tiefe Gräben zerrissene Stadt wieder zu befrieden. "Starnberg kann mehr", lautete sein Slogan.

Die Rückendeckung durch ein breites politisches Spektrum und auch der deutliche Sieg hat auch mit der Reputation der Familie in Starnberg zu tun und mit dem Wirken von Janiks Vater, der 1996 zum Landrat im Landkreis München gewählt und 2002 im Amt bestätigt wurde. Die Jugendbegegnungsstätte "Tower" in Oberschleißheim ist nach ihm benannt. Heiner Janik setzte sich unter anderem besonders für den Jugendaustausch mit den polnischen Partnerlandkreisen ein. 2008 unterlag er Johanna Rumschöttel (SPD) in der Landratswahl. Vor seinem politischen Wirken im Landkreis München war Heiner Janik Stadtrat und zweiter Bürgermeister in Starnberg gewesen und Landrat im Landkreis Dresden. 2015 starb er im Alter von 69 Jahren.

"Meine Familie war schon immer stark politisch geprägt", sagt sein Sohn Patrick. Durch die vielfältige Tätigkeit seines Vaters habe er das große Glück gehabt, Politik aus erster Hand und mit einem Blick hinter die Kulissen zu erleben. Ein Gemeinwesen könne nur funktionieren, wenn man auch als Einzelner bereit sei, Verantwortung zu übernehmen.