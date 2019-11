Die einzige Grünen-Bürgermeisterin im Landkreis, Susanna Tausendfreund aus Pullach, bekommt es bei der Kommunalwahl mit mindestens drei Herausforderern zu tun. Nach CSU und WIP will nun auch die SPD einen Kandidaten nominieren. Wie der Ortsverein am Montag mitteilte, hat sich der 41-jährige Michael Schönlein zur Kandidatur bereit erklärt. Die Entscheidung soll bei der Aufstellungsversammlung am kommenden Montag, 18. November, fallen. Konkurrenten, so heißt es aus der Pullacher SPD, könnten allerdings immer noch spontan bei der Veranstaltung ihren Hut in den Ring werfen.

Bislang ist Schönlein in der Kommunalpolitik in Pullach noch nicht groß in Erscheinung getreten. Ortsvereinsvorsitzender ist Holger Ptacek, der gemeinsam mit den Parteifreunden Sabine Horak und Arnulf Mallach im Gemeinderat sitzt. Gleichwohl ist der vorgeschlagene Kandidat kein Unbekannter in der SPD im Landkreis München. Seit 13 Jahren gehört er der Partei an, bis zu seinem Umzug nach Pullach war er Ortsvorsitzender in Haar. Heute engagiert er sich nach eigener Darstellung im Bezirksvorstand der Arbeitsgemeinschaft für Bildung der SPD Oberbayern, als Vertrauensdozent der Friedrich-Ebert-Stiftung und im Ortsverein der SPD Pullach.

Ursprünglich stammt Schönlein aus Schweinfurt, zum Studium der Wirtschaftspädagogik kam der gelernte Diplomfinanzwirt 2003 nach München. Inzwischen unterrichtet er an der Berufsschule für Rechts- und Verwaltungsberufe. "Durch meine Arbeit mit jungen Menschen und die Möglichkeit, Studierende durch Stipendien fördern zu dürfen, sehe ich täglich über welchen großen Schatz an Ressourcen unser Land verfügt", begründet er sein politische Engagement. "Wir sollten diese vielfältigen Ressourcen im Sinne der Demokratie nutzen und nachhaltig weiterentwickeln." Als Sohn einer alleinerziehenden Mutter wisse er, was es bedeute, wenn das Geld knapp sei und ein Studium nicht selbstverständlich, so der Sozialdemokrat über sich. Schönlein lebt seit 2014 mit seinem Mann sowie Hund und Kater in der Gemeinde Pullach, die er nach eigenen Worten als "neue Heimat lieben und schätzen gelernt" habe.