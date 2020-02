Die selbst ernannten Parteipiraten haben den Skandal mit einem Foto auf Facebook dokumentiert: Ein rotes Absperrband verhindert im Foyer des Ottobrunner Rathauses den Zugang zum Aufzug. Für Menschen mit Einschränkungen kann das zum echten Problem werden - für einen Rollstuhlfahrer zur unüberwindbaren Hürde.

Ob die Gemeinde das Absperrband angebracht hat oder sich der Zusammenschluss aus Piratenpartei und der Satirepartei Die Partei einen Scherz erlaubt hat, ist nicht endgültig erklärt. Sicher ist aber, dass die Parteipiraten mit dem Foto darauf aufmerksam machen wollen, dass auch sie selbst mit einer schwer bezwingbaren Hürde zu kämpfen haben: Am kommenden Montag, 3. Februar, endet um 12 Uhr die Frist zur Eintragung in die Unterstützerlisten im ersten Stock des Rathauses. Das Bündnis muss darauf vertrauen, dass bis dahin mindestens 190 Wahlberechtigte den Weg auf sich genommen haben, um für die Parteipiraten zu unterschreiben. Nur dann dürfen sie zur Gemeinderatswahl am 15. März antreten.

Die Hürden für die Teilnahme an der Kommunalwahl in Bayern sind hoch. Viele meinen zu hoch. In der Landeshauptstadt haben die Partei Mut und die Piraten Popularklagen beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof gegen die Zulassungskriterien eingereicht. Tausend Münchner müssten im Rathaus für Mut unterschreiben, damit die Partei zugelassen wird. Der Mut-Vorsitzende Jörg Linke hält die "Art und Weise, wie in Bayern Unterstützungsunterschriften für neue Wahlvorschläge zur Kommunalwahl zu sammeln sind", für verfassungswidrig.

Spindler findet die Hürde "extrem hoch"

Carla Spindler geht davon aus, dass sie die Hürde von 120 gültigen Unterschriften packt, die sie für ihre Bürgermeisterkandidatur in Aying braucht. "Am Donnerstag waren es 121. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es reicht", so die Großhelfendorferin, die gerne Rathauschef Johann Eichler als unabhängige Kandidatin beerben würde. Sie empfindet die Hürde, die sie bis zur Kandidatur zu meistern hat, als "extrem hoch". Es werde Bewerbern, die sich in ihrer eigenen Gemeinde engagieren möchten, durch den Gesetzgeber schon sehr schwer gemacht, findet Spindler.

Parteien, Organisationen und Kandidaten, die bereits im Stadt- und Gemeinderat oder Kreistag vertreten sind, dürfen bei der Kommunalwahl antreten, ohne dass vorher Anhänger zum Unterschreiben aufs Amt müssen; das gilt auch für alle Parteien, die bei der letzen Landtags-, Bundestags- oder Europawahl die Fünf-Prozent-Hürde übersprungen haben. Gänzlich neue Kandidaten müssen dagegen genügend Unterstützer dazu bewegen, mit Personalausweis ins Rathaus zu gehen und zu unterschreiben.

"Das ist schon machbar, auch wenn es eine hohe Hürde ist", sagt Michael Dirl und hat leicht reden, schließlich haben er und seine Mitstreiter bereits mehr als 250 Kirchheimer dazu bewegen können, sich in die Liste für die "Generation Zukunft" einzutragen. Die neue Gruppierung, 24 Frauen und Männer, die alle jünger als 32 Jahre sind, wollen als unabhängige Stimme der Jugend in den Gemeinderat einziehen. Es seien lustigerweise aber vor allem ältere Kirchheimer gewesen, die sich eingetragen haben, sagt Dirl, der Ortsvorsitzender der Jungen Union ist. 180 Unterschriften hätten gereicht.

120 Unterschriften müssen Kandidaten, Parteien und Gruppierungen in Kommunen unter 10 000 Einwohnern einholen, wenn sie bisher nicht im Stadt- oder Gemeinderat vertreten sind und bei Landtags-, Bundestags- und Europawahl die Fünf-Prozent-Hürde nicht übersprungen haben. In Städten und Gemeinden mit 20 001 bis 30 000 Einwohnern sind 190 Unterstützerunterschriften nötig. Die Eintragung organisiert die Gemeinde. müh

Eine Zitterpartie wird Unterföhring Plus durchleben. Bis Freitag hätten etwa hundert Wahlberechtigte für die Gruppierung unterschrieben, sagt deren Vorsitzender Ulrich Jünger, mindestens 180 müssen es werden. Vor sechs Jahren hatte es Plus schon einmal probiert und die Zulassung um knapp zehn Unterschriften verfehlt. Auch Jünger kritisiert das Wahlrecht. "Das Gesetz kommt aus der Urzeit und beeinträchtigt den Demokratisierungsprozess", sagt er. "Die Menschen sind es heute gewohnt, mit einem Klick abzustimmen. Sie gehen nur noch ins Rathaus, um ihren Personalausweis abzuholen." Das System, findet Jünger, der mit Plus für soziale und ökologische Themen eintritt, müsse geändert werden. Aber nicht um jeden Preis: "Man darf nicht den krudesten Gruppierungen Tür und Tor öffnen."

Das neue Bündnis für Unterschleißheim tritt mit der FDP an

In diese Kategorie zählt die ÖDP nicht, vielmehr gehört die Partei längst zum etablierten Spektrum. In Ottobrunn musste die Ökopartei dennoch um Unterstützung werben, nachdem die Grünen die gemeinsame Liste aufgekündigt hatten. Daraufhin mussten die ÖDP-Mitglieder Klinken putzen - mit Erfolg. Angesichts von mehr als 230 Unterschriften schon bis Mittwoch kann sich Ortsvorsitzende Ursula Esau freuen: "Dass wir das geschafft haben, ist ein toller Erfolg." Die 91-Jährige Umweltaktivistin findet aber: "Diese Hürden sind bei gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehbar. Es ist ja auch nicht verständlich, dass jeder Bürger nur auf eine Liste seine Unterschrift setzen darf." Bei der Kommunalwahl selbst, dürfe ja auch panaschiert und kumuliert werden "wie man lustig ist".

Definitiv an der Kommunalwahl teilnehmen kann auch das neu gegründete Bündnis für Unterschleißheim (BfU), das sich im vergangenen November aus einer Initiative gegen zu dichte und hohe Bebauung in der Stadt gebildet hat. Die Kandidaten der BfU treten auf der Liste der FDP an. Damit war die BfU nicht auf Unterschriften angewiesen. "Das war ein Grund, mit der FDP zusammenzugehen", sagt ihr Sprecher Klaus Schütz. "Wir sind uns aber auch inhaltlich in vielem einig."

Aussichtslos ist die Situation der Parteipiraten und ihres Bürgermeisterkandidaten Senft in Ottobrunn. Bisher haben sich nur etwa 50 Ottobrunner im Rathaus für ihn und seine Liste eingetragen. Welchen Anteil das Absperrband vor dem Aufzug daran hat, wird sich kaum klären lassen.