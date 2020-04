An diesem Montag kommen die Kreisräte im Landratsamt am Mariahilfplatz zur letzten Sitzung dieser Amtsperiode zusammen - in kleiner Runde.

Nur einmal im Jahr tritt der Kreistag des Landkreises mit seinen Mitgliedern im Landratsamt am Mariahilfplatz zusammen - meist Ende September. Ansonsten tagt das Gremium immer in einem der großen Bürgerhäuser etwa in Ismaning oder Taufkirchen. Denn im Festsaal des ehemaligen Paulanerklosters in der Au sitzen die 70 Kreisräte plus Landrat Christoph Göbel (CSU) aufgereiht wie Ölsardinen in der Dose. Dass die September-Sitzungen im Landratsamt stattfinden, hat aber einen Grund: Denn von hier aus ist es nicht weit auf die Wiesn, und dorthin zieht es die Schwarzen, Roten, Grünen, Freien Wähler, FDP und ÖDP nach den meist bemerkenswert kurzen Sitzungen immer gemeinsam. Ein Ritual, dass interfraktionell gepflegt wird. Kurze Beratung und Prost.

Die Wiesn aber wird dieses Jahr ausfallen. Ob'gsogt is! Doch schon jetzt ist in der Kreispolitik kaum mehr etwas, wie es vor der Corona-Krise war. Landrat Göbel ist im Dauer-Krisenmodus. Und doch muss zumindest ein Mindestmaß an Normalität gewährleistet werden. An diesem Montag, 27. April, kommen die Kreisräte ein letztes Mal in dieser zu Ende gehenden Amtsperiode zusammen, von 14 Uhr an ausgerechnet im Festsaal des Landratsamtes. Unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen tagt dann auch nicht der Kreistag, sondern der deutlich kleinere Kreisausschuss mit seinen nur 15 Mitgliedern, dem alle Kompetenzen des Kreistags übertragen worden sind. Es ist der Abgesang des alten Gremiums auf Abstand - und ein Menetekel dafür, dass diese den Erdball umspannende Krise auch den neuen Kreistag und seine Mitglieder dauerhaft in Atem halten wird.

Jörg Scholler, FDP-Urgestein und bei der Kommunalwahl am 15. März aus dem Gremium gewählt, wird an diesem Montag seinen Abschied nehmen; Scholler, dieser ewige Mahner, der Kreis dürfe nicht über seine Verhältnisse leben und Ausgaben müssten stärker kontrolliert werden, wird ein letztes Mal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Finger in die Wunde legen, wenn Tagesordnungspunkt 3 aufgerufen wird: "Kreishaushalt 2020; Auswirkungen durch COVID-19 (Corona)" Die Krise wird mit der letzten Sitzung dieser Amtsperiode politisch. Nun werden nicht mehr nur mit viel Tatkraft wichtige Entscheidungen an oberster Stelle - etwa im Landratsamt und in den Rathäusern - wie der Aufbau von Teststationen, der Ankauf von Schutzkleidung, die Unterstützung von medizinischem Personal in den Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen in Minutenschnelle auf den Weg gebracht. Von jetzt an wird über die Krise, die den Landkreis hart getroffen hat und hart treffen wird, im kommunalpolitischen Plenum debattiert.

Noch wird es aber nicht um die ganz großen finanziellen Fragen gehen, etwa um eine etwaige Erhöhung oder Absenkung der Kreisumlage. Damit werden sich voraussichtlich erst im kommenden Jahr die neuen Kreisräte befassen müssen, wenn klar ist, wie sehr Corona durchgeschlagen und die Haushalte des Landkreises und der Kommunen getroffen hat. Landrat Göbel sagte schon vor Tagen auf Anfrage der SZ, die Auswirkungen würden zu spüren sein, vor allem etwa bei der Gewerbesteuer.

Corona kann aber nicht verhindern, dass der amtierende Kreisausschuss in seiner letzten Sitzung Weichen stellen wird, etwa - bei Zustimmung - mit einer Machbarkeitsstudie für den Bau der Autobahnparallele zur A 99 (B 471 neu), der Erweiterung der Staatlichen Berufsschule München-Land um eine Sporthalle und ein Schülerwohnheim. Es wird um ein Modellprojekt gehen, das sich "Hyperformer" nennt und den Einsatz der Wasserstofftechnologie fördern will, und um den zweigleisigen Ausbau der S 7, auf den im Landkreis viele Menschen sehnsüchtig warten.

All das klingt nach Themen aus einer besseren Zeit, nach Business as usual fern von Pandemie-Lockerungs-Orgien-Diskussionen. Ein Blick zurück auf die Arbeit des Kreistags in den vergangenen sechs Jahren, als dieser noch normal und in voller Größe tagen durfte, zeigt aber auch, dass die Normalität so ihre Tücken hat und das Alltagsgeschäft sehr zäh sein kann. Wenn nun an diesem Montag auch über "Radwegtangenten im Landkreis München" diskutiert wird, werden sich die Grünen um ihren Fraktionssprecher Christoph Nadler sicher daran erinnert fühlen, dass von den viel beschworenen Radschnellwegen noch kein einziger Meter gebaut worden ist.

Dieser amtierende Kreistag war ein sehr privilegierter. Ein Gremium, das aus dem Vollen schöpfen konnte, und dem doch manches Mal die Hände gebunden waren. Im Jahr 2017 brachte der Kreistag erstmals einen Haushalt für das Folgejahr auf den Weg, in dem eine Umlagekraft von mehr als einer Milliarde Euro prognostiziert worden war und auch erreicht wurde. Nirgends in Deutschland sprudeln die Steuereinnahmen dermaßen wie hier, nirgends sonst wird eine solche Wertschöpfung erzielt. Und so machten sich die Kreispolitiker daran, große Pläne etwa für - wie gesagt - Radschnellwege, Seilbahnen, Trambahnen, ja sogar Machbarkeitsstudien für Magnetschwebebahnen zu entwerfen und auf den Weg zu bringen. Höher, schneller, weiter. Doch schon der Ausbau der S 7, den auch der Landkreis unbedingt will und den der Kreistag und die Ausschüsse in so vielen Sitzungen diskutiert haben, scheiterte bisher wie so oft an höheren Stellen - am Bund und am Freistaat. Das war auch bei der MVV-Tarifreform so.

Doch die Erfolgsmeldungen dieses so kollegial arbeitenden Gremiums überwiegen. So besitzt der Landkreis München die wohl modernste Schullandschaft der Republik, auf die auch aus der Landeshauptstadt mit Neid geblickt wird. Das soziale Netz, dass der Kreis gespannt hat, lässt kaum einen durchfallen. Modernität, Zusammenhalt und Tradition werden auch von der Politik in Einklang gebracht. Das bleibt hoffentlich auch in Zukunft so. Auf dass sich die Kreisräte wieder zuprosten können und es nicht weit vom Mariahilfplatz heißt: "O'zapft ist!".