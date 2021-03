Wegen der Pandemie hat das Gremium beschlossen, bis zum Ende des Katastrophenfalls alle Entscheidungen an den Kreisausschuss zu delegieren. Nun lässt sich dieser Schritt nicht mehr so einfach korrigieren

Von Stefan Galler

Am Montag in einer Woche wäre es mal wieder so weit gewesen: Jene 70 Lokalpolitiker, die bei der Kommunalwahl vor einem Jahr in den Kreistag gewählt wurden, hätten sich auf den Weg gemacht zu einer gemeinsamen Sitzung und dann im Bürgersaal einer der 29 Landkreiskommunen die drängendsten aktuellen Fragen debattiert und entschieden. Zumindest wäre das der Fall gewesen, wenn die Pandemie nicht derzeit alles überlagern würde und es nicht allgemeine Praxis wäre, größere Zusammenkünfte möglichst abzusagen. Während viele der Städte und Gemeinden trotz der schwierigen Infektionslage auch weiterhin ihren Sitzungskalender abarbeiten - wenn auch vielerorts mit großen Abständen zwischen den Teilnehmern und zusätzlicher Maskenpflicht -, hat sich der Kreistag im Dezember selbst aus dem Spiel genommen: Mit dem Beschluss, vom 1. Januar 2021 an alle Aufgaben des Kreistags und der beschließenden Fachausschüsse auf die 15 Mitglieder des Kreisausschusses zu übertragen.

Diese Regelung hatten die Kreisräte damals an zwei Bedingungen geknüpft: Erstens sollte sie so lange gelten, wie der von der Staatsregierung am 8. Dezember 2020 festgestellte Katastrophenfall für den Freistaat Bestand hat. Und sie sollte unabhängig davon immer dann angewandt werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis über den Wert von 200 steigt.

Landrat Christoph Göbel (CSU) bereut diesen Beschluss mittlerweile: "Keiner konnte sich vorstellen, dass der Katastrophenfall so lange Bestand haben würde. Und mal ganz ehrlich: Es ist schon fragwürdig, von einer Katastrophe zu sprechen bei einer Inzidenz, die teilweise unter 50 lag", sagt der Chef des Landratsamtes. Sein Problem aber ist, dass diese Entscheidung des Kreistags nicht so einfach zurückgenommen werden kann: "Weil sie die Geschäftsordnung betrifft, könnte das nur der Kreistag, der aber darf ja wegen unseres Beschlusses nicht zusammenkommen - so lange der Katastrophenfall aktuell ist", erläutert der Landrat. Göbel nennt die Situation "ein Dilemma" und räumt ein, dass die Entscheidung unglücklich gewesen sei: "Wir lernen daraus und werden die erstbeste Gelegenheit nutzen, um diese Regelung wieder zu verändern."

Für die SPD-Fraktion und ihren Vorsitzenden Florian Schardt ist der Rückschluss, den Göbel zieht, fragwürdig. Man müsse kommunalrechtlich prüfen lassen, ob es nicht doch möglich sei, den Beschluss zu kippen: "Wir haben große Zweifel, ob sich der Kreistag nicht sein ureigenstes Recht nicht ganz einfach zurückholen kann", sagt Schardt und kündigt an, dass man den Landrat in der Kreisausschusssitzung diesen Montag mit der Frage konfrontieren werde: "Wir sehen hier dringenden Klärungsbedarf."

Detailansicht öffnen Dass sich der Kreistag in seiner Gänze versammelt hat, ist lange her. Seit Januar kommen nur die beschließenden Fachausschüsse zusammen. (Foto: Claus Schunk)

Bis diese Klärung erfolgt ist, wird der Kreistag ebenso wie die Fachausschüsse nicht zusammenkommen können. Dass dadurch irgendwelche wichtigen Aufgaben liegen bleiben, kann der Landrat verneinen: "Wir versuchen natürlich, Themen, in denen es um detaillierte Fachfragen geht, aufzuschieben, sofern das möglich ist. Aber fristgebundene Entscheidungen, wie zum Beispiel Vergaben, sind dann eben vom Kreisausschuss zu treffen."

So wird in der aktuellen Sitzung beispielsweise von einer Ertragsberechnung zur Windenergie im Hofoldinger Forst nur Kenntnis genommen. "Ich hätte auch einen Beschlussvorschlag gehabt, aber das muss in den Umweltausschuss, das Thema ist einfach zu bedeutsam", sagt Göbel. Andere Themen wie die Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes müssten warten, bis in diesem Fall der Sozialausschuss wieder zusammentreten darf. Dessen aktuelle Aussetzung betrifft beispielsweise auch die sozialen Träger, die dadurch derzeit um ihr Mitspracherecht auf Kreisebene gebracht werden.

Doch nicht nur in diesem Punkt stößt die aktuell geltende Notfallregelung an Grenzen, sondern auch, was die demokratische Legitimation angeht. Und das ist für Göbel ebenfalls ein wichtiger Punkt: "Natürlich sehe ich hier ein Demokratiedefizit, schließlich ist der Kreistag ein demokratisch gewähltes Organ." Und wenn dieses Organ nicht in seiner vollen Stärke tagen könne, dann sei das nicht unproblematisch.

Eine Ansicht, die Ursula Münch absolut teilt. Die Politikprofessorin ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing und lehrt auch an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg. "Ich bin sicherlich niemand, der die AfD schützt, aber in diesem Fall halte ich es für problematisch, dass ihre Wähler durch die Absetzung der Kreistagssitzungen in der Kreispolitik nicht repräsentiert werden", sagt Münch und bezieht sich darauf, dass die AfD, obwohl fünftstärkste Kraft bei den vergangenen Kreistagswahlen, nicht im Kreisausschuss vertreten ist. Weil sich FDP und ÖDP nach der Wahl zu einer Ausschussgemeinschaft zusammengefunden haben, verfügen sie gemeinsam über fünf Kreistagsmandate und damit über zwei mehr als die AfD. Die Folge ist, dass zwar ein FDP-Rat im Ausschuss sitzt, jedoch kein Vertreter der AfD.

Grundsätzlich unterstützt die Politikwissenschaftlerin das Ansinnen des Landkreises: "Vorkehrungen, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, sind dringend erforderlich", sagt Ursula Münch. Es gelte für die staatliche Ordnung aber, sich für die Zukunft zu wappnen. Der Bayerische Landtag ändert dazu gerade die Gemeindeordnung, ein entsprechender Gesetzesentwurf liegt vor. Demnach soll es Kreis- und Bezirkstagen ähnlich wie zuvor bereits Gemeinderatsgremien erlaubt sein, künftig coronabedingt rechtssicher in reduzierter Präsenz zu tagen. Und auch die virtuelle Zuschaltung von Teilnehmern mit Stimmrecht wird im Zuge dieser Änderung wohl noch vor Ostern institutionalisiert. Diese Gesetzesänderung wird unabhängig von Corona bis 2022 in Kraft bleiben, so dass auch eine bessere Vereinbarkeit von kommunalem Ehrenamt mit Familie und Beruf ermöglicht wird.

Detailansicht öffnen Christoph Göbel (CSU) bereut den Beschluss mittlerweile: "Keiner konnte sich vorstellen, dass der Katastrophenfall so lange Bestand haben würde", sagt der Landrat. (Foto: Claus Schunk)

Für Christoph Nadler, den Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Kreistag, ist die Zulassung von Online-Teilnehmern bei Kreissitzungen eine wichtige und richtige Entscheidung. "Aber da muss noch eine Reihe von Detailfragen geklärt werden, was ist zum Beispiel, wenn bei Mitgliedern in der Abstimmung das Wlan ausfällt? Und wie soll, falls nötig, mitten in einer Sitzung die Nicht-Öffentlichkeit hergestellt werden?", sagt Nadler. Auch der Grüne sieht die Aussetzung der Fachausschuss- und Kreistagssitzungen skeptisch: "Glücklich bin ich nicht, vor allem, weil die fachlich fundierte Vorberatung komplexer Themen in den Ausschüssen einfach fehlt." Andererseits könne man auch nicht "mit 18 Kreisräten, Fachleuten, Mitarbeitern der Verwaltung, Pressevertretern und Zuhörern auf engstem Raum tagen", das passe einfach nicht zusammen, so Nadler. Seine Grünen-Fraktion nutze die durch abgesagte Sitzungen gewonnene Zeit, um in virtuellen Teil- und Gesamtfraktionssitzungen, auch mit der ÖDP, die Tagesordnungspunkte des Kreisausschusses akribisch vorzubereiten. "Es geht ja auch darum, die neuen Kreisräte in der ausschusslosen Zeit zu beschäftigen und bei der Stange zu halten", so der Fraktionschef.

Auch die seit der jüngsten Wahl deutlich reduzierte SPD-Fraktion beklagt das Fehlen von Fachdiskussionen: "Die Tagesordnungen der Kreisausschusssitzungen sind sehr lang, da droht auch die Gefahr, dass Abstimmungen gemacht werden, ohne dass alle die Thematik bis zuletzt verstanden haben", sagt der Kreisvorsitzende Florian Schardt. Die Möglichkeit, Online-Sitzungen anzubieten, unterstützen die Sozialdemokraten unter Vorbehalt: "Nur wenn eine solide Rechtsgrundlage besteht und diese Alternative auch wirklich praktikabel ist." Der Aufwand, solche virtuellen Zusammenkünfte zu organisieren, sei jedenfalls nicht zu unterschätzen, sagt Schardt. Allein die Aufstellungsversammlung für die SPD-Bundestagskandidatur zu organisieren, habe ihn etwa 70 Stunden gekostet.

Um eines werden die Kreisorgane jedenfalls nicht herumkommen: Wenn Kreistags- und Fachausschusssitzungen wieder freigegeben werden, müssen zusätzliche Sitzungen ins Programm aufgenommen werden, das macht Landrat Göbel unmissverständlich klar. Und noch eines ist dem CSU-Politiker wichtig: Nämlich, dass man diese Thematik nicht völlig überhöht: "Dass der Kreistag nicht tagt, ist bestimmt nicht das größte Problem unserer Bürger."