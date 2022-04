Schwungvoller Spatenstich am Frauenfeld in Oberschleißheim.

Am Frauenfeld wird der Spatenstich für ein kommunales Wohnbauprojekt gesetzt: ein Mehrfamilienhaus in energieeffizienter Holzbauweise.

Die Realisierung des lange vorbereiteten kommunalen Wohnbauvorhabens der Gemeinde Oberschleißheim am Frauenfeld wird endlich konkreter: Am vergangenen Donnerstag fand dort der symbolische Spatenstich statt.

Mit dem Mehrfamilienhaus in Holzbauweise werden gemeindeeigene Wohnungen für Mitarbeiter, auch für das begehrte Erzieherpersonal in Kindertagesstätten, geschaffen. Die Investitionskosten in Höhe von 5,7 Millionen Euro werden großzügig von der Regierung von Oberbayern gefördert - zu insgesamt 90 Prozent aus Zuschüssen und einem zinsverbilligten Darlehen. Im Kreise vieler Gemeinderatsmitglieder setzten Erster Bürgermeister Markus Böck (CSU), die Architekten Albrecht Quincke und Beate Grentzenberg, Gerald Wanninger von der Tragwerksplanung und Deniz Ugurlu, Projektleiter im Bauamt, den Spatenstich für das lange erwartete Projekt.

Seit 2018 in der Warteschleife und nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie bislang noch nicht umgesetzt, geht das Wohnhaus mit elf Wohneinheiten verschiedener Größe - von Zweizimmer- bis Vierzimmer-Wohnung - nun in die Umsetzung. Das Mehrfamilienhaus wird nach Passivhaus-Standard errichtet, das heißt konkret mit einer "hoch gedämmten, dichten Gebäudehülle und Luftaustausch mit Wärmerückgewinnung. Das sorgt einerseits für niedrigen Energiebedarf sowie andererseits für ein gesundes, behagliches Raumklima für die Bewohner", so der Architekt der Entwurfsphase, Thomas Rauch.

Der Architekt der Ausführungsphase, Albrecht Quincke, freue sich, das energetisch günstige und in moderner Mischbauweise vorgesehene Objekt im Detail weiter betreuen zu dürfen, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Nach den Erdarbeiten sollen von Mai an die Rohbauarbeiten stattfinden, im September ist der Holzbau, die äußere Gebäudehülle, sowie von Januar 2023 an der Innenausbau geplant. Das Gebäude wird mit Photovoltaik ausgestattet und soll, so der Plan, Ende 2023 fertiggestellt sein.

Bürgermeister Markus Böck wünschte einen guten Bauverlauf, "am besten in einem Rutsch durch!" Mit dem Projekt will die Gemeinde ein Zeichen für Umweltbewusstsein und Energieeffizienz setzen.