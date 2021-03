Von Bernhard Lohr

Die am Dienstag knapp verkündete Entscheidung der Kreissparkasse raubt einem den Atem. Das regionale Geldhaus sperrt ein Viertel seiner Filialen zu. Es zieht sich aus der Fläche zurück und stößt viele Kunden vor den Kopf, für die die Sparkasse zum Ort gehört wie der Bäcker und der Friseur. Dazu kommt die Art und Weise, wie die Bank ihre Entscheidung bekannt macht. Der Schritt wird in einer Pressemitteilung dürftig begründet. Eine persönliche Erklärung des Vorstands gibt es nicht. Die wird kommende Woche folgen, wenn das Bilanzpressegespräch ansteht.

Natürlich gelten auch für eine stets selbstbewusst auftretende Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg die Gesetze des Marktes. Doch was sie jetzt macht, ist gefährlich. Sie ist schließlich bisher deshalb erfolgreich, weil sie regional verwurzelt ist. Sie ist anders als die Deutsche Bank am Ort greifbar. Die Frau oder den Mann von der Sparkasse kennt man. Da herrscht Vertrauen. Die Bindung zur Region gehört zur DNA dieser Bank, deren Verwaltungsrat abwechselnd einer der drei Landräte vorsteht. Die Sparkasse unterstützt Vereine in der Region und ist mit einer Stiftung präsent.

Der Weg, den die Sparkasse nun mit größeren Schritten gehen will, zeichnete sich in den vergangenen Jahren schon ab. Die Bank setzt auf größere Filialen mit angeschlossenem Beraterstab, wo Unternehmer oder Kunden, die etwa ein Haus erwerben wollen, fachkundig bedient werden. Doch der jetzt angerichtete Schaden ist erst einmal groß. Mitten in der Corona-Krise kehrt die Bank vielen ihrer seit Jahrzehnten treuen Kunden den Rücken. Gerade die Älteren, die in der Pandemie nicht flugs ein Online-Konto einrichten können oder wollen, müssen das als Affront empfinden. In Aschheim schließt die Sparkasse. Ausgerechnet in dem Ort, der mit Wirecard zum Sinnbild für anonyme Bank- und Geldgeschäfte im Netz geworden ist. Wie muss es für die Verantwortlichen nun klingen, wenn manche fragen, was die Sparkasse jetzt noch von einer Online-Bank unterscheidet? Das wird sie künftig mehr denn je zu beweisen haben.