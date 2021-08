Von Martin Mühlfenzl

Was der Landkreis München gemeinsam mit seinen 29 Städten und Gemeinden zu leisten im Stande ist, hat sich im Herbst 2015 gezeigt. Teils in nur wenigen Stunden wurden - wie etwa in der Tennisanlage Neukeferloh - Strukturen errichtet, um Hunderte am Hauptbahnhof München gestrandete Geflüchtete schnellstmöglich unterzubringen. Damals hat der Landkreis - die Kommunalpolitik, die Rettungsdienste, die unzähligen Ehrenamtlichen - in besonderer Weise sein mitfühlendes Gesicht gezeigt. Und er sollte es auch heute wieder tun.

Die westliche Welt - und mit ihr die Bundesregierung - hat in Afghanistan komplett versagt und die Menschen dort schändlich im Stich gelassen. Nun geht es nur noch darum, jene aus dem Land herauszuholen, die vor den Taliban gerettet werden können. Und diesen Menschen muss Deutschland Schutz gewähren, will es sein Gesicht nicht in Gänze verlieren. Am Ende werden es aber wieder die Landkreise, die Städte, Gemeinden und Helferkreise sein, die Verantwortung für eine würdige Unterbringung, für die Integration und auch für die Aufarbeitung von Traumata übernehmen müssen. Und die Bereitschaft dazu, das ist in diesen bitteren Tagen zu spüren, ist vorhanden; es mehren sich die Stimmen, Menschen aus Afghanistan eine neue Heimat zu bieten. Die Kommunen und Kreise stehen für einen Fehler und ein kapitales Scheitern gerade, den sich die große Politik immer noch nicht eingestehen will.

Der Landkreis München sollte wie die Landeshauptstadt das klare Signal aussenden, schnell und unbürokratisch zu helfen - die Stadt hat unlängst erklärt, 260 Geflüchtete aus Afghanistan sofort aufzunehmen. Der Landkreis sollte sich - unabhängig von einer Zahl - diesem Appell anschließen. Die Strukturen hierfür sind in dieser reichen Region vorhanden. Es wäre ein notwendiges Zeichen des Mitgefühls inmitten einer menschlichen Katastrophe.