3. Juni 2019, 22:02 Uhr Kommentar Wir können uns nicht freikaufen

Die Zukunftsaktie des Landkreises bietet keine Rettung in der Klimakrise. Doch richtig verstanden, kann sie Teil der Lösung sein

Von Lars Brunckhorst

Hurra! Wir retten das Klima! Und noch dazu so einfach: Nicht einmal 60 Euro muss jeder von uns 350 000 Landkreisbürgern pro Jahr bezahlen, dann wird alles gut. Der Betrag ergibt sich aus dem Berechnungsmodell des Landratsamts für die sogenannte Zukunftsaktie, über deren Ausgabe der Kreisumweltausschuss am Mittwoch befinden wird. Danach soll eine Aktie, die einer Tonne CO₂-Einsparung entspricht, 8,50 Euro kosten. Wenn jeder Landkreisbürger bis 2030 sieben Tonnen CO₂ pro Jahr einsparen soll, macht das unterm Strich 59,50 Euro. Ein überschaubarer Betrag. Erst recht, wenn man damit den Planeten retten kann.

Oder ist das Ganze nur eine Milchmädchenrechnung? Nein, denn so läuft seit Jahren auch der internationale Emissionshandel, der als wirksames Mittel für mehr Klimaschutz gilt. Und im Landkreis München kämen pro Jahr immerhin mehr als 30 Millionen Euro für Klimaprojekte zusammen, wenn neben allen Einwohnern auch alle Firmen und Kommunen mitmachen. Damit lässt sich schon was anfangen. Dennoch bleibt ein ungutes Gefühl, vor allem wenn aus dem Landratsamt argumentiert wird, mit dem Geld sollten Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern finanziert werden, weil CO₂-Reduzierung dort "kostengünstiger" zu verwirklichen sei. Das heißt: Wenn die Menschen in Afrika und Asien die Folgen unserer Lebensweise ausbaden, brauchen wir sie nicht zu ändern. Eine Art moderner Ablasshandel.

Mit dem Sich-Freikaufen alleine wird sich das Klima aber nicht retten lassen. Dazu ist schon auch eine Änderung des eigenen Verhaltens nötig. Dafür aber braucht es Anreize. Deshalb ist es richtig, wenn ein Teil der Erlöse aus der Zukunftsaktie in lokale Projekte fließt: etwa in Radwege, Elektromobilität und Umweltbildung. Dann wirft die Zukunftsaktie eine doppelte Dividende ab.