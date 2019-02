7. Februar 2019, 22:08 Uhr Kommentar Wackelkandidat auf dem Chefsessel

Ullrich Sander steht in Taufkirchen gehörig unter Druck. SPD-Kandidat Matteo Dolce profiliert sich schon für die Bürgermeisterwahl. Der Amtsinhaber wirkt isoliert

Von Lars Brunckhorst

Dass die Kommunalwahl näher rückt, ist von allen 29 Städten und Gemeinden im Landkreis am stärksten in Taufkirchen zu merken. Seit die SPD ihren Ortsvorsitzenden, den 29-jährigen Matteo Dolce, als Bürgermeisterkandidaten präsentiert hat, hagelt es Initiativen, Anträge und Pressemitteilungen im Tagesrhythmus. Soweit so üblich für jemanden, der sich als Herausforderer profilieren muss gegen einen Amtsinhaber. Was die Sache in Taufkirchen besonders macht: Dolce und seine Partei attackieren den Bürgermeister nicht allein, sondern im Schulterschluss mit Grünen, Freien Wählern, FDP und ILT. Sanders Gegner fanden erst in der Standortfrage Seniorenzentrum zu einer gemeinsamen Position, jetzt greifen sie den Bürgermeister wegen dessen Informationspolitik an.

Daraus abzuleiten, dass sich die Opposition auf einen gemeinsamen Gegenkandidaten zu Sander einigt, wäre freilich verfrüht. Zumindest die Grünen haben bereits angekündigt, einen eigenen Kandidaten aufstellen zu wollen - angesichts ihres Höhenflugs in Bayern kein Wunder. Freie Wähler und FDP dagegen zögern noch, die ILT hat erklärt, auf einen eigenen Bewerber zu verzichten. Gut möglich also, dass das Kandidatenfeld überschaubar bleibt und sich SPD-Mann Dolce schon mal rechtzeitig als ernst zu nehmender Herausforderer in Stellung bringt.

Klar ist auf jeden Fall: Ullrich Sander hat es in bemerkenswert kurzer Zeit geschafft, die Mehrheit im Gemeinderat gegen sich aufzubringen. Dabei ruhten nach der Amtszeit des spalterischen Jörg Pötke viele Hoffnungen auf dessen Nachfolger. Von einem neuen Stil und neuem Schwung, von Kooperation und Kollegialität war die Rede. Wiewohl von der CSU unterstützt, blieb Sander bewusst parteilos. Nach fünf Jahren im Rathaus wirkt er jedoch zunehmend entzaubert und isoliert. Manchen gilt er bereits als Wackelkandidat bei der Wahl im kommenden Frühjahr. Dafür müsste ihn die CSU allerdings erst erneut nominieren. Bisher hält sich die Partei merkwürdig bedeckt.