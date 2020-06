Manchmal holt einen die Realität schneller ein, als einem lieb ist. Michael Piazolo dürfte es in den vergangenen Monaten so gegangen sein. Noch Anfang des Jahres stellte Bayerns Kultusminister einen Zwischenbericht des Projekts "Digitale Schule 2020" vor, mit dem etwa die Frage beantwortet werden sollte, wie die Digitalisierung in der Schule genutzt werden kann. Und dann kam Corona - und die Frage wurde noch einmal sehr viel konkreter und real. Eine Antwort darauf ist schnell gefunden: Die Digitalisierung wird in der Schule immer wichtiger, und die Staatsregierung ist darauf kaum vorbereitet.

Noch im Januar sagte Piazolo, Digitalisierung heiße nicht, schon im kommenden Jahr alle Schüler mit einem Tablet auszustatten. Es müssten ja erst einmal Erfahrungen aus dem Modellprojekt gezogen werden. Nachträglich lässt sich sagen, dass der Minister nicht ganz falsch lag; denn natürlich wäre es sinnvoller, die Schüler - und zwar alle Schüler - nicht nur mit einem Tablet, sondern mit einem Hybrid aus Laptop und Tablet auszustatten, um im Home-Schooling auch wirklich arbeiten und lernen zu können. Und dass es mittlerweile auch im Landkreis München lobenswerte, private Initiativen gibt, die genau dieses Ziel verfolgen, unterstreicht gleichermaßen die Inkompetenz der Staatsregierung, wenn es darum geht, Lehrer und Schüler auf die Zukunft des Lernens vorzubereiten, und die Gleichgültigkeit gegenüber den Kommunen.

Wie so oft kommt der Freistaat seiner Verantwortung nicht nach und lässt die Städte und Gemeinden im Stich. Anstatt ein groß angelegtes, bayernweites Projekt aufzulegen, mit dem die Lehrer besser ausgebildet und die Schüler besser ausgestattet werden, bleibt es bei großspurig angekündigten Initiativen wie dem "Digital Pakt Schule 2019 bis 2024", die dann im Sande verlaufen. In die Bresche müssen dann wieder die Kommunen springen, die - wenn sie es sich denn überhaupt leisten können - Geld in die Hand nehmen, um Schülern die notwendige Technik zur Verfügung zu stellen. Das ist die Realität.