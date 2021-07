Von Lars Brunckhorst

Für die Politik gilt wie für den Fußball die alte Andi-Brehme-Weisheit: Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Die Grünen und ihre Spitzenkandidatin Annalena Baerbock können zurzeit ein Lied davon singen. Aber auch für ihren Kandidaten im Wahlkreis München-Land läuft es aktuell, um es mal vorsichtig auszudrücken, suboptimal. Vor ein paar Wochen noch sahen zwei Meinungsforschungsinstitute die Chancen von Anton Hofreiter, dem amtierenden CSU-Wahlkreisabgeordneten Florian Hahn das Direktmandat bei der Wahl am 26. September abzunehmen, bei 53 Prozent. Mittlerweile stehen die Chancen nur noch bei 8:92. Wie bitter ist das denn?

Sicher: Hofreiter kann selbst wenig dafür. Er ist in den Strudel geraten, der die Grünen durch nicht gemeldete Bezüge, den aufpolierten Lebenslauf und abgeschriebene Textpassagen ihrer Kanzlerkandidatin in den Umfragen von 26 auf nur noch etwa 20 Prozent gerissen hat. Und er kann nur bedingt etwas dafür, dass er zwei wichtige Wahlkampftermine in seinem Wahlkreis absagen muss: die Diskussionsrunden mit den anderen Kandidaten an diesem Freitag und am kommenden Mittwoch. Als Fraktionsvorsitzender im Bundestag ist Hofreiter bundesweit in den Wahlkampf eingebunden.

Dennoch: Dass der Unterhachinger ausgerechnet bei den beiden einzigen Aufeinandertreffen der Kandidaten im Landkreis fehlt, wird ihm nicht gerade nützen - und von seinen Konkurrenten gewiss ausgeschlachtet werden. Florian Hahn, der im Frühjahr bereits fürchten musste, nach drei Wahlperioden sein Mandat zu verlieren, kann zugleich dem Wahltag wieder deutlich gelassener entgegenblicken. Auch wenn Hofreiter sein Fehlen durch andere Termine wie an der Isar in Schäftlarn wettzumachen versucht: dass er in gut zwei Monaten Hahn schlagen könnte, glaubt er vermutlich selbst nicht. Muss er auch nicht. Durch seinen vorderen Listenplatz sind ihm weitere vier Jahre im Bundestag sicher. Bei der Besichtigung von Renaturierungsmaßnahmen an der Isar hatte Hofreiter im übrigen nicht Scheiße am Fuß gehabt, sondern allenfalls Dreck.