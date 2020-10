Während in Berlin noch über Corona-Regeln debattiert wird, schafft Landrat Göbel im Landkreis Fakten. Doch am Ende entscheiden andere

Von Lars Brunckhorst

In Berlin saßen die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch noch stundenlang mit der Bundeskanzlerin zusammen, als Christoph Göbel bereits vor die Presse trat. In einer Video-Konferenz verkündete der Landrat, welche Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie er zuvor mit den Spitzen seiner Behörde beschlossen hatte. Er demonstrierte damit Entschlossenheit und Führungsstärke. Zwei Eigenschaften, über die Politiker in diesen Zeiten nach eigener Einschätzung gar nicht genug verfügen können.

Aber ist Göbel damit nun der bessere Söder? Oder gar mächtiger als die Kanzlerin? Natürlich nicht. Die vom Landratsamt verfügten Regeln bleiben in vielen Punkten hinter den Maßnahmen zurück, die das bayerische Kabinett am Donnerstag unter Vorsitz von Markus Söder getroffen hat, und sogar hinter mancher Einigung von Berlin. Und wenn Göbel als Dienstvorgesetzter des Gesundheitsamts auch für den Infektionsschutz und die Seuchenbekämpfung im Landkreis verantwortlich ist, muss er doch umsetzen, was von oben vorgegeben wird.

Der CSU-Landrat wird so doch zum Getriebenen. Dabei wollte er sich als Macher inszenieren, der schneller und konsequenter handelt als der Münchner SPD-Oberbürgermeister. Er werde nicht abwarten, bis die Schwelle von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern überschritten ist, hatte Göbel ein ums andere Mal angekündigt - und damit auf den Umstand angespielt, dass die Landeshauptstadt sich mit Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und Alkoholverboten Zeit ließ. Nun ist es so, dass er selbst zu Maßnahmen gezwungen wird, die er am Mittwoch noch vermeiden wollte. Von der Staatsregierung - und vom Infektionsgeschehen.

Wie auch immer: Dass innerhalb und außerhalb der Stadt dieselben Regeln gelten, ist richtig und wichtig. Nur wenn jeder sie verstehen und also auch befolgen kann, besteht eine Chance, die Pandemie einzudämmen.