Es ist erst drei Wochen her, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache die Deutschen zu mehr Dialogfähigkeit und Respekt im politischen Diskurs aufrief. Vor allem in den sozialen Medien werde immer mehr "gegiftet", warnte Steinmeier. Aber auch auf den Straßen, in den Fernsehtalkshows und selbst in Parlamentsdebatten wird seit ein paar Jahren die Grenze des Sagbaren vor allem von einer Partei immer weiter verschoben. Was passiere, wenn Gesellschaften auseinanderdriften, weil eine Seite kaum noch mit der anderen rede, ohne dass die Fetzen fliegen, sehe man in anderen Ländern, warnte der Bundespräsident und mahnte: "Wir müssen wieder lernen, zu streiten ohne Schaum vorm Mund, und lernen, unsere Unterschiede auszuhalten."

Es ist davon auszugehen, dass die Worte auch in Pullach nicht ungehört blieben. Erst recht nicht von einem Mann wie Martin Zöbeley. Der Pfarrer der evangelischen Jakobuskirche gilt als politischer Mensch und wacher Geist mit einem Faible fürs Ungewöhnliche, der schon mal mit einer Weinversteigerung Geld für die Sanierung des undichten Kirchendaches sammelt. Was Zöbeley aber beim Neujahrsempfang der Gemeinde in seiner Rede sagte, ließ Zuhörer und später Zeitungsleser fürchten, dass in der Kirche an anderer Stelle auch nicht alles ganz dicht ist. So befand der Pfarrer nicht nur, es werde "mit Recht" vor einer "Öko-Diktatur" gewarnt, er sprach auch von "Öko-Faschisten", die schneller aufstiegen als Himmelslaternen, die in Krefeld das Affenhaus im Zoo in Brand steckten.

Auch wenn Zöbeley die Grünen nicht namentlich erwähnte: Welche Partei er meinte, verstanden die Gäste des Neujahrsempfangs. Was insofern besonders pikant war, als Pullach in Susanna Tausendfreund die einzige grüne Bürgermeisterin im Landkreis hat. Diese nahm den Ausfall des Pfarrers souverän: Sie wisse nicht, wie seine Predigten seien, aber hier könne er sich das erlauben. Womit Susanna Tausendfreund bei allem Verständnis dafür, dass sie den Abend retten wollte, nicht recht hat: Gerade von einem Geistlichen sollte man erwarten, dass er seine Worte wohl wählt und mit ihnen nicht der Hetze Vorschub leistet.