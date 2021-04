Das Ballhausforum in Unterschleißheim ist zum Sinnbild geworden für falsches Vertrauen in private Bauherrn und eine vertane Chance

Von Bernhard Lohr

Was für rauschende Ballnächte hätte die Stadt Unterschleißheim mit dem Geld ausrichten können. Wie viele Lehrer-Laptops hätte sie für 400 000 Euro anschaffen und wie viele Luftreinigungsgeräte für Klassenzimmer bestellen können. Die Kosten sind nur noch schwer einzuordnen, die durch immer wieder zutage tretende Baumängel im Unterschleißheimer Ballhausforum entstehen. Der Schaden geht nach den 400 000 Euro, die man jetzt noch einmal zuschießt, längst in die Millionen. Getanzt wurde im Ballhausforum auch vor der Corona-Pandemie selten. Es ist zum Sinnbild geworden, für Pfusch, falsches Vertrauen in private Bauherren - und eine vertane Chance.

Das Gebäude ist eine Mischung aus Stadthalle und Sportzentrum und steht eingezwängt zwischen der Firmenzentrale eines Getränkehändlers und dem Infinity-Hotel an der Landshuter Straße. Das Schnellrestaurant gegenüber sticht ins Auge. Das Ballhausforum ist architektonisch dagegen eine Leerstelle. 25 Millionen Euro hat der 2005 mit 10 000 Quadratmetern Nutzfläche als größte Kulturhalle im Landkreis München eröffnete Bau gekostet. Seitdem ist viel Geld dazugekommen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Der Bau kommt in die Jahre. Verschleiß kostet auch.

Nicht nur bei der städtebaulichen Konzeption, bei der Planung und bei der Namensfindung ist einiges schief gelaufen. Auch auf der Baustelle gab es Probleme. Das Prestigeobjekt des früheren Bürgermeisters wurde nach dem "Private-Public-Partnership-Modell" errichtet. Die federführende Baufirma ging während der zweijährigen Bauphase pleite, was von den privaten Bauträgern aufgefangen wurde. Damals hieß es, das sei ein Glücksfall. Die Stadt hätte als Bauherr den Zeitplan nicht eingehalten. Jetzt zahlen Stadt und Steuerzahler für den Pfusch von damals. Oft wird über öffentliche Bauherren geschimpft, weil sie angeblich teurer bauen. Am teuersten ist Pfusch.