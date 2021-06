Von Iris Hilberth

Mit der dritten Welle hatte sich der Gemeinderat von Gmund am Tegernsee weit nach oben auf die Hitliste der Super-Spreader-Events gespült. Zwölf Infizierte - mehr als die Hälfte des Gremiums - lautete das Ergebnis nach einer Diskussion ohne Masken über einen Bikespielplatz. Das war im April und die Frage kam auf: Warum ermöglicht der Bayerische Landtag durch ein Gesetz Hybridsitzungen und trotzdem hocken die Kommunalpolitiker in Phasen höchster Inzidenzen alle aufeinander?

Corona hat 2020 viele nicht nur gesundheitlich erwischt, sondern auch den bislang mangelnden Willen zur Digitalisierung offen gelegt. Doch jetzt ist man eineinhalb Jahre weiter und jeder weiß inzwischen, dass Videokonferenzen kein Hexenwerk sind, dass die Menschen im Homeoffice genauso ihren Job erledigen wie im Büro und dass ein Live-Stream keine Spielerei für Technik-Nerds ist, sondern Teilnahme ermöglicht. Viele haben inzwischen die technischen Voraussetzungen geschaffen, damit Präsenz nicht immer unbedingt nötig ist. Vor allem ist auch die Akzeptanz solcher Formate in der Gesellschaft gestiegen. Die Senioren-VHS bekommt das digitale Treffen genauso hin wie die Grundschüler, Großkonzerne wie kleine Firmen. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin sowieso. Nur viele Gemeinderäte offenbar nicht.

Die Entscheidungen in Unterhaching, Unterschleißheim und Haar zeigen, dass ein Festhalten an längst überholter persönlicher Anwesenheitspflicht über die Handlungsfähigkeit des Gremiums während einer möglichen vierten Welle gestellt wird. Ein persönliches Treffen ist meist die bessere Option, aber nur wenn das auch vertretbar ist. Das bis Ende 2022 befristete Gesetz wäre eine Chance, eine digitale Teilnahme zu erproben und eventuell zum Modell für die Zeit nach Corona zu machen. Das Format könnte die Teilhabe aller mit beruflicher oder familiäre Verpflichtungen ermöglichen und so das Ehrenamt zukunftsfähig machen. Diese Chance wurde vertan.