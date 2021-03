Von Lars Brunckhorst

Der Montag hatte etwas beinahe Surreales. Nach fast drei Monaten Lockdown durfte der Einzelhandel wieder öffnen, was ja nachweislich unzähliger Äußerungen aus Politik und Wirtschaft die große Mehrheit der Menschen kaum erwarten konnte, doch dann blieben die Geschäfte überwiegend leer. Nach dem Motto: Es ist Shopping und keiner geht hin. Gut, vielleicht haben nicht alle mitbekommen, was das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntagnachmittag für München-Land und 16 andere Landkreise und kreisfreie Städte verkündet hatte; vielleicht mochten die Münchner auch nicht recht glauben, dass die Fußgängerzone verrammelt bleibt, aber bei Ikea in Brunnthal auf ist. Vielleicht ist vielen die Lage aber auch nicht geheuer, fehlt ihnen angesichts steigender Infektionszahlen und Virusmutationen schlicht die Lust auf eine Einkaufstour.

Das Paradoxe ist ja, dass die Infektionszahlen seit Januar kontinuierlich gesunken sind und die so wichtig genommene Sieben-Tage-Inzidenz seit Mitte Februar beständig unter 50 war, zwischenzeitig sogar unter 35, die Läden aber geschlossen bleiben mussten, Sport und private Kontakte mit mehr als einer Person verboten waren. Doch jetzt, da die Zahlen seit fast zwei Wochen wieder steigen, beginnt die große Lockerung. Am Montag vor zwei Wochen etwa waren im Landkreis nur noch sieben Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gezählt worden, diesen Montag waren es bereits fünfmal so viele. Auch müssen schon wieder Kinder aus elf Schulen und 18 Kitas, inklusive ihrer Familien, in Quarantäne bleiben.

Landrat Christoph Göbel hatte also völlig zu Recht noch am Freitag weitgehende Öffnungen des Einzelhandels für ausgeschlossen gehalten. Er sagte sogar: Eigentlich müssten alle Schulen wieder geschlossen werden. Am Sonntag dürfte auch er vom Öffnungsbefehl des Gesundheitsministeriums überrascht worden sein. Nicht umsonst mahnte er vor dem Aufsperren der ersten Ladentür zur Vorsicht. Ob sein Appell ankommt und es in den Geschäften so leer bleibt wie am Montag, werden die nächsten Tage zeigen. Gut möglich ist aber auch, dass das surreale Shopping-Erlebnis ein kurzes bleibt. Rechnet man die aktuellen Infektionen hinzu, liegt der Kreis schon am Dienstag über der 50er-Inzidenz. Bleibt das drei Tage so, dürfen die Geschäfte schon nach dem Wochenende nicht mehr öffnen.