Es hat schon etwas Paradoxes: Über Jahrzehnte hinweg lässt die Staatsregierung die Münchner S-Bahn verrotten, schafft es nicht einmal, in einem der am meisten prosperierenden Landkreise der Republik an viel befahrenen Außen-Ästen ein zweites Gleis zu bauen, lässt Olympia-Züge aus den Siebzigerjahren über die Gleise tuckern - und bei der Ankündigung der Deutschen Bahn, Verstärkerzüge ausfallen zu lassen, droht Ministerpräsident Markus Söder dem Konzern mit Vertragsstrafen. In aller Deutlichkeit: Die Schuld am Elend des öffentlichen Personennahverkehrs trägt die Politik - und in erster Linie die von der CSU geführte Staatsregierung.

Während also das seit Jahren in CSU-Hand befindliche Bundesverkehrsministerium und der Freistaat den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs wissentlich blockieren, schafft der Landkreis München Fakten. Die Busangebote werden im neuen Nahverkehrsplan massiv ausgebaut und die Ungerechtigkeiten der MVV-Tarifreform, die Landkreisbürgern außerhalb der neuen M-Zone entstehen, gleicht der Landkreis mit millionenschweren Subventionen selbst aus. Alles, um die Bürger zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen, dem alltäglichen Verkehrsinfarkt etwas entgegenzusetzen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Frage, ob all das Sinn hat, wenn das S-Bahn-Netz von höherer Stelle aus kaputt gespart wird, ist freilich erlaubt. Und sie kann auch klar beantwortet werden: Ja. Der Landkreis muss zwingend in Vorleistung gehen.

Die Erkenntnis aus dem Volksbegehren zur Rettung der Bienen, der Debatte rund um den Kohleausstieg, der Vereinfachung des Baurechts oder der Schaffung von vergünstigtem Wohnraum ist, dass die Staatsregierung den Druck von unten braucht. Von den Bürgern, Schülern, Bürgermeistern, Landkreisen und Kommunen. Nur dann kommt etwas in Bewegung. Und Stillstand hat es beim Thema öffentlicher Personennahverkehr in München und der Region schon viel zu lang gegeben. Wenn der Druck nicht nachlässt, werden der Ministerpräsident und seine Staatsregierung erkennen, wie wichtig Investitionen in die Infrastruktur und in neue Züge sind - und die verkehrspolitische Geisterfahrt wird ein Ende finden.