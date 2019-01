31. Januar 2019, 22:06 Uhr Kommentar Reputation verspielt

Das Verhalten, das die Deutsche Bahn beim Umbau des Haarer Bahnhofs an den Tag legt, ist eine Zumutung

Von Bernhard Lohr

Am Anfang war der Ärger. Der wuchs sich aus zum Zorn, und dann folgte die Resignation. Die Haarer können sich nicht mehr aufregen über die Deutsche Bahn. Wie soll das auch gehen - über so viele Jahre? Deshalb stolpern die Bahnkunden auf dem Weg zu ihren oft unpünktlichen Zügen in Haar die provisorische Treppe hinab und quetschen sich durch die enge Baustelle. Die meisten nehmen dabei nur noch am Rande wahr, dass der Zettel an der Baustellenabsperrung längst überholt ist, auf dem angekündigt wird, dass die Aufzüge Ende 2018 wieder in Betrieb gehen würden. Ach ja, die Bahn.

Die Deutsche Bahn hat in Haar jegliche Reputation eingebüßt. Von dem Unternehmen erwartet keiner mehr etwas. Im Rathaus allerdings muss man weiterarbeiten mit dem Partner, der sich über Jahre als absolut unzuverlässig erwiesen hat.

Man muss es immer wieder sagen: Die Gemeinde hat gegen viele Widerstände den von Norden aus vorher nicht barrierefrei zugänglichen Bahnhof umgebaut. Sie plante und errichtete schließlich mit Steuergeld, das auch gut in einen Kindergarten oder in bessere Schulausstattung hätte fließen können, eine Rampe und gestaltete den Bahnhof auf der Nordseite ansprechend um. Kaum ist die Gemeinde damit fertig, sperrt die Bahn die Aufzüge, um sie auszutauschen. Und nach drei Monaten kommt die Ankündigung, dass die Fahrstühle weitere drei Monate nicht genutzt werden können. Das ist ein Schlag ins Gesicht jedes Bahnkunden. Es zeugt von Rücksichtslosigkeit gegenüber allen, die auf die Aufzüge angewiesen sind.

Aber sich aufzuregen, bringt ja nichts. Die Geschichte in Haar ist ein Beleg dafür, dass die Verantwortungslosigkeit in diesem Unternehmen strukturell bedingt ist. Es gibt ja nicht einmal jemanden, dem man das Versagen ankreiden könnte. Die Bahn braucht eine Organisationsreform. Der Staat muss seine Verantwortung wahrnehmen. So wie es jetzt läuft, ist es eine Zumutung.