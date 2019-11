Laute Rufe, zornige Gesichter und eine aufgebrachte Menge im Fackelschein. So ging es laut Erzählungen vor gut 50 Jahren zu, als in Brunnthal und in vielen anderen Gemeinden Bürger Entschlossenheit und Stärke demonstrierten, um einen Flughafen im Hofoldinger Forst zu verhindern. Der Widerstand war damals erfolgreich, schweißte die Menschen zusammen und zeigte ihnen, was sie erreichen können, wenn sie zusammenhalten. Bis heute lebt der Mythos vom rebellischen Oberland. Daran wollen manche jetzt in Brunnthal anknüpfen. Doch damit liegen sie grundfalsch.

Auch wenn der Eindruck am Dienstagabend in Brunnthal an früher erinnerte, ist die Situation ganz anders. Bisher stehen die Brunnthaler mit ihrem Protest alleine. Es geht um vier Windräder und nicht um einen Flughafen. Der erstaunlich kräftige Widerstand, der sich zeigt, hat viel damit zu tun, dass die Gegner von Windrädern die mit diesen verbundenen Nachteile und Gefahren überzogen darstellen und viele Menschen mit dem Schutz ihres Forstes emotional ansprechen. Ihre Kritik ist weit überzogen. Die Notwendigkeit, im Landkreis München in nennenswertem Maß CO₂-freien Strom zu produzieren, ignorieren sie.

Es ist ein verbreiteter Mythos, dass eine Lobby behauptet, ohne Windkraft könne die Energiewende nicht gelingen. Dabei sagt das die Energieagentur Ebersberg-München, die vom Landkreis getragen wird. Und diese rechnet vor, wie viel Fläche im Forst für eine Anlage verbraucht wird. Dort hält man die Eingriffe in den Wald für vertretbar und es sollen Flächen andernorts aufgeforstet werden. Dies alles wollen die Windkraft-Kritiker nicht wahrhaben. Stattdessen malen sie Schreckensszenarien von der Zerstörung des Waldes an die Wand und behaupten, der Wald werde zum Industriegebiet.

Wer so überzieht, blendet die Realität aus. Er nimmt nicht einmal mehr wahr, dass ohne den bekämpften Standortsicherungsvertrag sogar mehr Windkraftanlagen errichtet werden könnten. Mit beigetragen zu dieser Lage hat leider der Zweite Bürgermeister Thomas Mayer von der CSU, der als erster Widerstand gegen jedes einzelne Windrad angekündigt hat. Er ist davon abgerückt. Jetzt reiten andere auf dieser populistischen Welle.