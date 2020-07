Von Martin Mühlfenzl

Stadt- und Gemeinderäte sind keine Profis, sie verdienen ihren Lebensunterhalt nicht mit ihrem Mandat, das ein ehrenamtliches ist und das dennoch viel Zeit in Anspruch nimmt sowie ein hohes Maß an Verantwortung mit sich bringt. Und dieses Mandat muss geschützt werden. Deshalb ist es keine besonders gute Idee, Sitzungen kommunaler Gremien live im Internet zu übertragen. Zudem sprechen auch datenschutzrechtliche Gründe dagegen, denn auch die Persönlichkeitsrechte der Menschen, die sich für ihre Gemeinde oder Stadt engagieren, müssen gewahrt werden.

Dass insbesondere die Live-Übertragungen der Sitzungen des Pullacher Gemeinderats keine wirklich gute Idee sind, veranschaulichte FDP-Gemeinderatsmitglied Michael Reich in der Sitzung am Dienstagabend eindrücklich. Erst sah er sich in der sehr analogen Sitzung in seinen Rechten massiv eingeschränkt, weil die Fragestunde der Gemeinderäte durch Mehrheitsbeschluss an das Ende der Sitzung verlegt worden war. Dann kritisierte er, dass die Gemeinderäte "wie Bittsteller" nach vorne treten und sich dort am mit Plastik umhüllten Mikrofon die Antworten der Verwaltung und Bürgermeisterin "abholen" müssten.

Dass dies dem eigenen Schutz vor einer Infektion in Corona-Zeiten geschuldet ist, erwähnte Reich nicht. Ob der Liberale diese polemischen und populistischen Töne auch angeschlagen hätte, wenn die Sitzung live in Bild und Ton übertragen worden wäre, ist schwer zu sagen. Vielleicht hätte es aber sogar etwas für sich gehabt, wenn sich ein Kommunalpolitiker, der sich derart im Ton vergreift, vor einem Online-Publikum entblößt.

Wie falsch Reich mit seiner These liegt, die Rechte der Gemeinderäte würden immer mehr beschnitten, zeigte die Abstimmung über den gemeinsamen Antrag von FDP, CSU und WIP, die Live-Übertragungen der Gemeinderatssitzungen gefordert hatten. In Ausübung ihres Mandats lehnte die Mehrheit der Gemeinderäte das Ansinnen ab - auch mit Stimmen aus den Fraktionen, die den Antrag eingebracht hatten.