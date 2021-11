Was die Corona-Daten angeht, ist das Landratsamt immer noch oft im Blindflug unterwegs, derzeit besonders bei den Zahlen zu Quarantänemaßnahmen an Schulen

Kommentar von Lars Brunckhorst

Und wieder mal hat das Landratsamt München keinen Plan. Anders kann man es leider nicht bezeichnen, wenn die Behörde am Mariahilfplatz zugeben muss, dass die von ihr täglich herausgegebenen Zahlen über Quarantänemaßnahmen an Schulen nur einen "groben Eindruck" wiedergeben. Gearbeitet wird also nach der Methode Pi mal Daumen. Dass die niedrigen Zahlen nicht mit der Realität übereinstimmen, wissen Eltern schon lange, deren Kinder zuhause bleiben müssen, weil Klassenkameraden Corona-positiv sind, darüber aber nichts auf der Homepage des Landratsamts finden. Irritierend? Ja, und irreführend obendrein.

Und das nicht zum ersten Mal. Vor einem Jahr hielt das Landratsamt - im Gegensatz zur Stadt München - Quarantänefälle an Schulen sogar bewusst zurück. Zu Beginn des Jahres konnte das Amt dann wegen einer Softwareumstellung wochenlang keine verlässlichen Zahlen zu Neuansteckungen und Infizierten melden. Im Mai 2020, als die Corona-Pandemie noch relativ neu war, vergaß man in der Behörde über Wochen, Todesfälle zu addieren - selbst dann noch, als Widersprüche offen zutage traten. Dahinter steckt sicher kein System, um die Lage im Landkreis besser aussehen zu lassen, als sie ist. Was sich aus dieser Aneinanderreihung von Pannen aber leider ablesen lässt: Auch bald zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie ist die Behörde mit ihren mehr als 1300 Beschäftigten in dieser wichtigen Krise immer noch oftmals im Blindflug unterwegs.

Das räumt Landrat Christoph Göbel (CSU) sogar selbst ein. Bei der Impfquote tappe man "im Dunkeln", sagte er am Dienstag. Man wisse zwar, wie viele Spritzen seit Jahresbeginn im Landkreis gesetzt wurden, aber nicht, wie vielen davon Einwohnern des Landkreises. Mit anderen Worten: Das Landratsamt hat keine Ahnung, wie weit weg der Kreis von der dringend nötigen Herdenimmunität ist. Ein Defizit, für das die Behörde allerdings nichts kann, weil es sich um einen Systemfehler handelt. Konsequenterweise gibt sie immerhin keine Impfquote an. Besser keine Zahl, als eine bloß geschätzte. Das sollte aber auch für die Quarantänemaßnahmen an Schulen gelten. Die SZ gibt auch diese Zahl daher bis auf weiteres nicht mehr an.