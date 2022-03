Von Bernhard Lohr

Wenn sich zwölf Kommunen zusammentun, um die überörtliche Verkehrsplanung besser zu koordinieren, dann ist das eine schallende Ohrfeige für die über Jahrzehnte aufs Auto fixierte Verkehrspolitik in diesem Land. Da liegt einiges im Argen. Das ist längst bekannt. Man könnte bei der Gelegenheit an die Verzögerungen beim Bau der Zulaufstrecken zum Brenner-Basistunnel erinnern. Oder an die Zweite Stammstrecke für die S-Bahn, die viel zu spät kommt. Zugleich wird, als gäbe es kein Morgen, in den Ausbau der Autobahnen investiert. Auf der A 94 wurde die Isental-Trasse eröffnet und der Ausbau der A 99 im Münchner Osten läuft prächtig. Beim Autobahnkreuz Ost ist von einem Overfly die Rede. Dort fahren die Autos dann bald auf mehreren Ebenen.

Mehr und mehr Autos werden so in die Stadt gespült. Die Situation ist schon jetzt reichlich verfahren und wird sich verschärfen. Das alles hat man sehenden Auges geschehen lassen. Es ist eben nicht erst durch die Spritpreise, die der Krieg in der Ukraine in die Höhe getrieben hat, bekannt, dass es kein Zukunftsmodell ist, wenn einer allein im Auto herumkurvt. Die Dramatik des Klimawandels ist seit langem bekannt. Doch die Politik hat auf Landes- und auch Bundesebene lange an den falschen Konzepten festgehalten. Ausbaden müssen es die Menschen, die im Stau stehen oder ertragen müssen, dass Autokolonnen vor ihrer Haustür stehen.

In den Rathäusern kommen die Klagen an. Und dort sieht man sich jetzt zum Handeln gezwungen. Endlich ist die Erkenntnis gereift, dass kostspielige Umfahrungen eines Ortes nur wieder zu mehr Verkehr im nächsten Ort führen. Auch bringt es nichts, das Gewerbegebiet an die Grenze zum Nachbarn zu platzieren, damit der den Verkehr abbekommt. Der Nachbar macht es halt dann genauso, nur umgekehrt. Das Ergebnis: Die Lebensqualität sinkt und das schöne Münchner Umland verkommt zu einem Siedlungsbrei. Es bleibt zu hoffen, dass der Verein den Druck erhöht, damit beim Bund und beim Land umgedacht wird und eine völlig wirkungslose Regionalplanung politisch das Gewicht bekommt, das ihr zusteht. Sie entscheidet darüber, wie wir alle in Zukunft leben werden.