Von Bernhard Lohr

Das war kein Glanzstück. Die Haarer haben im Jugendstilpark fast alles geregelt. Bis hin zum Müllhäuschen. Doch sie haben den Investoren freie Hand gelassen, was für Zuschnitte sie bei ihren Wohnungen planen. Dass die sich das dann so zu zurechtlegen, dass es im Verkaufsprospekt gut aussieht, darf niemanden verwundern. Der Gemeinderat ist offenbar willens, daraus seine Lehren zu ziehen und will künftig bei Bebauungsplänen genauer hinschauen. Die Bauträger sollen gezwungen werden, einen größeren Anteil von Familienwohnungen zu schaffen. Das ist gut. Doch das ändert nichts an der großen Entwicklung im Raum München. Darauf sollte man sich einstellen.

Denn der Fall in Haar mit der hohen Anzahl an Single-Appartements zeigt, wo der Trend hingeht. Single-Haushalte nehmen zu. Es wird städtischer, auch anonymer, internationaler und bunter. Viele Firmen in Haar, Unterhaching oder Unterschleißheim locken Fachkräfte aus aller Welt an. Es entstehen Studentenwohnungen in Garching, Neubiberg, Ottobrunn. Definitiv wird der Platz weniger für Reihen- und Einfamilienhäuser. Das muss alles nicht schlecht sein. Der Klimawandel und der knappe Grund und Boden machen es erforderlich, neue, schlaue Wohnformen zu etablieren. Das ist von Vorteil. Dem Reihenhaus und dem Eigenheim sollte niemand nachweinen.

Kommunen wie Haar müssen auf der einen Seite die Veränderungen annehmen und darauf achten, mit markanten Ortskernen und mit lebendigem Gemeindeleben ihre Identität zu wahren. Auf der anderen Seite aber müssen sie noch mehr dafür tun, damit Menschen mit weniger Geld und Familien Wohnraum finden. Im Jugendstilpark entstehen schon auch Wohnungen nach dem Haarer Modell, welche die Gemeinde günstig vermieten kann. Das ist wichtig. Der kommunale Wohnungsbau muss weitergehen. Und die Gemeinderäte sollten nicht zögern, Bauträgern in einem aufgeheizten Immobilienmarkt Auflagen zu machen.