25. Februar 2019, 22:04 Uhr Kommentar Ohne die Bauern geht es nicht

Bei den Herausforderungen, denen sich Stadt und Umland demnächst stellen müssen, geht es immer auch um die Landwirte

Kommentar Von Bernhard Lohr

Die Konflikte im Raum München nehmen zu. Und immer wieder stehen die Landwirte im Zentrum der Auseinandersetzung. Das ist auch kein Wunder. Denn sie sind immer dann im Fokus, wenn es um jene Herausforderungen geht, die Landeshauptstadt und Umland künftig zu bewältigen haben. Sie sind die entscheidenden Akteure beim Artenschutz in einem Siedlungsraum, in dem Verkehrswege, Gewerbe- und Wohngebiet aus dem Boden sprießen. Die Bauern verfügen über die Flächen, auf denen der begehrte Wohnraum entstehen soll. Und sie garantieren den Trinkwasserschutz für eine wachsende Zahl an Menschen.

Jetzt protestieren Landwirte, Waldbauern und Jäger im Raum Sauerlach, weil in Brunnthal ein neuer Brunnen gebohrt und ein neues, größeres Wasserschutzgebiet ausgewiesen wird. Das scheint auf der einen Seite verständlich, weil sie damit rechnen müssen, dass abgestuft, je nach der Lage zum Brunnen Flächen nur noch eingeschränkt bewirtschaftet werden können. Doch das Schutzgebiet wird weitgehend im Forst liegen. Es wird, so wie es jetzt geplant ist, vor allem bewohntes Gebiet auf Sauerlacher Flur aussparen. Und die Betroffenen können mit Entschädigungen rechnen. Im Süden von München gibt es zahlreiche Wasserschutzgebiete, die über Gemeindegrenzen hinausweisen. Es passiert also nichts Ungehöriges. Daraus gar einen Konflikt zwischen Gemeinden zu konstruieren, wie es die Sauerlacher Gemeinderäte machen, führt an der Sache völlig vorbei.

Doch unabhängig davon, wie gerechtfertigt der Zorn ist, der den Brunnthalern da entgegenschlägt: Er darf nicht leichtfertig beiseite gewischt werden. Denn es geht letztlich um die Zukunft der Region insgesamt, die nur gemeinsam mit den Landwirten gestaltet werden kann. Interessant ist dabei, wie sich die Diskussion über den Artenschutz entwickelt hat, seit das Volksbegehren mit überwältigendem Zuspruch gezeigt hat, wie wichtig vielen Menschen eine naturverträgliche Landwirtschaft ist. Der Bauernverband zeigte sich zuletzt am runden Tisch kompromissbereit. Die Landwirte werden auf der anderen Seite gebraucht. Ganz egal, ob es um Artenschutz, Wohnungsbau, Trinkwasser oder auch den Erhalt unserer Kulturlandschaft geht, die über Jahrhunderte die Bauern geprägt haben.