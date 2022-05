Kommentar von Rainer Rutz, Planegg

Der neue Leiter Fabian Bögelsack hat Recht, wenn er sich angesichts der Vorgänge an der Musikschule Planegg-Krailling an einen "Kindergarten" erinnert fühlt. Das sagt viel über die Qualität der Auseinandersetzungen zwischen Vorstand, Lehrern, Mitgliedern und Betriebsrat der letzten Monate aus. Bis heute ist nicht klar, was genau eigentlich zu den Verwerfungen geführt hat, die jetzt die renommierte Schule an den Abgrund gebracht haben. Es scheint sich wohl um ein kollektives Versagen aller Beteiligten zu handeln - vor allem, was die Fähigkeit zur Kommunikation betrifft. Letztlich muss man davon ausgehen, dass vor allem persönliche Animositäten, die aus unterschiedlichen Auffassungen über die Struktur einer Musikschule entstanden sind, einen Zustand herbeigeführt haben, der so wohl in der Tat auf Dauer untragbar ist.

Die Satzung der Musikschule Planegg-Krailling hat 30 Jahre lang bestens funktioniert. Sie räumt den Lehrern besondere Rechte ein. Sie dürfen sogar über den eigenen Vorstand und damit über ihren eigenen Arbeitgeber mitbestimmen, in der Tat ungewöhnlich. Aber warum hat sich nicht schon früher darüber jemand aufgeregt? Und warum ist es nicht gelungen, sachlich darüber zu diskutieren und zu einem Ergebnis zu kommen? Die Musikschule ist eine öffentliche Einrichtung, die einen großen Teil ihrer finanziellen Unterstützung von den Gemeinden und damit vom Steuerzahler bekommt. Trotzdem wäre es die Pflicht der Gemeinden gewesen, mäßigend zu wirken und nicht gleich mit dem Zudrehen des Geldhahns und der Neugründung eines Trägervereins zu drohen?

Man kann davon ausgehen, dass es nicht soweit wie jetzt gekommen wäre, wenn die jährlichen Mitgliederversammlung öffentlich gewesen wären. So aber wurde alles unter Verschluss gehalten und ist jetzt explodiert. Leidtragende sind letztlich Kinder und Eltern und wohl die meisten Pädagogen, denen es nur um eines geht: In Ruhe Musikpädagogik betreiben zu können. Aber vielleicht gibt es ja doch noch eine letzte Chance.