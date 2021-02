Von Wolfgang Krause

Schon mal etwas vom japanischen Schnurbaum gehört? Seine knotigen Früchte sind stark giftig, aber aus den Blüten werden in China Omeletts zubereitet. Oder vom Amberbaum? Sein Harz wurde früher in Amerika zur Herstellung von Kaugummi benutzt. Man wird sich an beide gewöhnen, denn gemeinsam mit anderen exotischen Baumarten sollen sie auch bei uns angepflanzt werden. Allerdings nicht, um die Küche zu bereichern, sondern weil diese Arten dem Klimawandel besser trotzen sollen als Linden, Buchen und was sonst bisher so am Brunnen vor dem Tore herumstand.

Dass das Umweltamt der grün-regierten Gemeinde Pullach inzwischen Arten aus Asien, Afrika und Amerika empfiehlt, wirft ein Schlaglicht darauf, wie dramatisch die Lage mittlerweile ist. Schließlich galten heimische Gewächse bisher als das Nonplusultra im Ökogarten. Und zwar nicht nur, weil viele Naturfreunde im Grunde ihres Herzens sehr konservativ sind und alles Fremde erst einmal ablehnen, sondern durchaus mit guten Argumenten: Pflanzen und Tiere aus einem anderen Ökosystem zu importieren, ist immer ein Experiment und mit gewissen Risiken verbunden.

Diese Risiken allerdings sind nichts gegen die Gefahren, die mit dem Klimawandel einhergehen - bei uns, vor allem aber in Regionen, die ohnehin extreme Wetterbedingungen haben oder an der Küste liegen. Mit ein bisschen Waldumbau und Empfehlungen an die Gartenbesitzer kann man allenfalls die Symptome etwas abmildern. Deshalb wäre es höchste Zeit, dass die Politiker auf allen Ebenen ihre Sonntagsreden hinter sich lassen und endlich Ernst machen mit dem Klimaschutz. Auch wenn das von uns allen mehr Umstellung erfordert, als der Schnurbaum oder der Amberbaum im Pullacher Ortsbild.