10. Oktober 2018, 21:53 Uhr Kommentar Mit angezogener Handbremse

Die Kreispolitik darf den zusätzlichen finanziellen Aufwand bei der Einführung von Eletrobussen nicht auf die betroffenen Kommunen abwälzen

Von Martin Mühlfenzl

Der unlängst veröffentlichte Sonderbericht des Weltklimarats hat gleichermaßen detailliert wie drastisch aufgezeigt, wie sehr die Welt aus den Fugen gerät. Anders gesagt: Es ist eigentlich schon fünf nach zwölf. Haben die in dem Bericht angemahnten "schnellen und weitreichenden Veränderungen" allerdings nur Appelle und Sonntagsreden der großen Politik zur Folge, wird das avisierte Minimalziel, die Erderwärmung auf anderthalb Grad im Vergleich zum Beginn des Industriezeitalters zu begrenzen, keinesfalls erreicht. Lösungen müssen also auch im Kleinen gesucht und gefunden werden.

Der erste rein elektrisch betriebene Bus, der von kommenden Jahr an in Unterföhring Passagiere transportieren soll, gehört zu den innovativen Ansätzen, den CO₂-Ausstoß zu begrenzen. Dass der Landkreis bereits weitere Bus-Trassen ins Visier genommen hat und diese elektrifizieren will, ist konsequent und der richtige Weg. Allerdings muss sich die Kreispolitik auch ihrer Verantwortung stellen und darf den zusätzlichen finanziellen Aufwand, der bei Elektrobussen im Vergleich zu Diesel-Fahrzeugen derzeit noch unvermeidlich ist, nicht auf die betroffenen Kommunen abwälzen. Dass die Mediengemeinde Unterföhring die Mehrkosten selbst stemmen will, kommt einem vorauseilenden Gehorsam gleich, den sich eine Kommune mit gut einer halben Milliarde Euro auf dem Konto leisten kann. Manch andere Gemeinde oder auch Stadt im Landkreis aber muss genauer aufs Geld achten.

Zudem sollen nicht nur - wie in Oberhaching - Busse auf Strom umgestellt werden, die ausschließlich innerorts verkehren, sondern auch längere Linien, die mehrere Kommunen verbinden. Diese Umstellung muss der Landkreis nicht nur organisieren, sondern auch finanzieren - zum Wohle aller und zur Erreichung der selbst gesteckten Klimaziele.