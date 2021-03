Von Wolfgang Krause

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln: So kurzfristig wie die Öffnung des Einzelhandels und die anderen Lockerungen am Montag verkündet wurden, so absehbar war ihr schnelles Ende. Landrat Christoph Göbel musste sie in Kraft setzen, obwohl er aufgrund der Infektionszahlen seiner eigenen Behörde bereits wusste, dass die Sieben-Tage-Inzidenz die kritische Schwelle von 50 schon bald wieder überschreiten würde. Dass die Läden jetzt nach fünf Tagen wieder zumachen müssen, trägt sicher nicht zur Akzeptanz der Corona-Regeln bei und dürfte vor allem bei den betroffenen Geschäftsleuten den Frust noch verstärken.

Dabei ist es im Prinzip richtig, dass die Verschärfung und Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen von den Infektionszahlen abhängig gemacht wird und nicht in das Ermessen von Politikern gestellt wird, die dem Druck vielfältiger Interessen ausgesetzt sind. Der Mechanismus wurde allerdings zu spät in Gang gesetzt. Es war einfach keine gute Idee von den Ministerpräsidenten, die Deutschland de facto derzeit regieren, einen Fahrplan für Lockerungen ausgerechnet dann zu entwerfen, wenn die Zahlen gerade wieder steigen. Andererseits sollte man sich keine Illusionen machen: Wäre der Lockdown nach den selben Kriterien früher gelockert worden, läge die Inzidenz inzwischen vermutlich noch höher und die Läden wären längst wieder zu.

Im speziellen Fall des Großraums München wäre es außerdem dringend geboten, die Regelungen von Stadt und Umland zu harmonisieren. Die Möbelmärkte in Brunnthal und Aschheim etwa ziehen auch in normalen Zeiten Kunden aus der gesamten Region an. Da ergibt es wenig Sinn, ihre Öffnung oder Schließung von den Infektionszahlen allein im Landkreis München abhängig zu machen. Sonst gleichen sich diese Zahlen schnell an - und zwar nach oben.