Von Lars Brunckhorst

Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen, aber nicht im Unterricht? Alkoholverbot in Gaststätten, aber nicht auf privaten Partys? Beherbergungsverbote für Berliner in Bayern, aber Reisefreiheit innerhalb Europas? Es ist als Politiker zurzeit nicht ganz leicht, richtige und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen. Das gilt im Kleinen wie im Großen. War es vernünftig, seinen Junggesellenabschied auf einer Hütte in Tirol zu feiern? Das wird sich Oberschleißheims neuer Bürgermeister Markus Böck fragen, nachdem er sich hinterher dem Vorwurf ausgesetzt sah, leichtsinnig gewesen zu sein. War es besonders schlau, mit der Volleyball-Bundesligamannschaft einen fröhlichen Busausflug zu unternehmen, dürfte sich auch Unterhachings Rathauschef Wolfgang Panzer fragen, der seither in Quarantäne sitzt.

Solche Gewissensbisse plagen Jan Neusiedl gewiss weniger. Grünwalds Bürgermeister lässt sich bei der Entscheidung, ob und wenn ja, wann und wo er eine Bürgerversammlung einberufen lassen soll, nicht unter Druck setzen. Zwar ist er als Rathauschef dazu verpflichtet, spätestens bis Jahresende vor seinen Bürgern Rechenschaft abzulegen, aber er werde das nicht "auf Teufel komm raus" machen, ließ Neusiedl wissen. Lieber es mit der Informationspflicht - böse Zungen sagen: mal wieder - nicht so genau nehmen, als seine Bürger einer Infektionsgefahr aussetzen. Dass andere Gemeinden beides hinkriegen - nebbich!

Den Neusiedlschen Stoizismus wird sich wahrscheinlich Baierbrunns neuer Bürgermeister Patrick Ott nachträglich auch wünschen. Der hat vorige Woche recht vorschnell über ein Corona-Spreader-Event im örtlichen Pfarrheim fabuliert und sich noch dazu über Nationalitäten und kulturelle Unterschiede ausgelassen. Seine Vorverurteilungen sind ihm fast genauso schnell auf die Füße gefallen. Am Montag hat sich Ott öffentlich für die Falschinformationen entschuldigt, die er verbreitet hatte. Das hat er zumindest richtig gemacht.