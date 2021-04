Von Lars Brunckhorst

Natürlich ist es zu beklagen, dass die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg 14 Filialen schließt. Es ist vor allem zu beklagen für jene, meist älteren Kunden, die eine Abhebung am Schalter einer Online-Überweisung vorziehen, aber auch für die Ortsmitten, die damit nach der Post und oft auch dem Wirtshaus eine weitere Konstante verlieren. Die Klagen sind trotzdem wohlfeil. Jeder, der nun in den Chor einstimmt, möge sich selbst fragen, wann er zuletzt mehr als den Geldautomaten im Vorraum gebraucht hat - sofern er oder sie mit seinem Girokonto nicht ohnehin bereits zu einer günstigeren Direktbank gewechselt ist, sein Aktiendepot bei einem Online-Broker führt und seinen Immobilienkredit über ein Internetportal abgeschlossen hat.

Was jetzt die Sparkassenfilialen betrifft, gilt schon länger für viele Geschäfte des Einzelhandels: Weil immer mehr Menschen immer öfter bei Amazon, Zalando und Co. einkaufen, sperren Buchhändler, Schuhläden und Elektrogeschäfte zu. Auch Metzgereien und Bäckereien findet man immer seltener in den zu Einkaufsidyllen verklärten Stadtmitten, weil Semmeln und Schnitzel beim Discounter billiger sind. Die genannte Post ist ohnehin schon seit langem weg oder bestenfalls in eine Ecke des Schreibwarenladens umgezogen, und die Telefonzelle, die auch einmal zur Nahversorgung gehörte, wird heute allenfalls zum Büchertausch genutzt.

Dass die Kreissparkasse nachzieht - wie es andere Geldinstitute übrigens schon viel früher getan haben - ist nachvollziehbar. Für eine Handvoll Kunden am Tag stellt kein Kaufmann drei Angestellte in Anzug und Businesskostüm acht Stunden hinter den Schalter. Das kann auch nicht im Sinne der Kunden sein, die mit Kontogebühren und Strafzinsen auf ihre Einlagen das ins Wanken geratende Geschäftsmodell der Banken finanzieren müssen. Im Übrigen handelt es sich bei den aktuellen Schließungen ohnehin bereits um die zweite Runde. Schon 2015 machte die Sparkasse 16 Geschäftsstellen im Landkreis dicht - ihrer Position als führendes Geldhaus im Landkreis konnte der Serviceabbau indes nichts anhaben.