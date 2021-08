Von Martin Mühlfenzl

Bei der Pandemie-Bekämpfung kann der Landkreis München auf eine einzigartige Struktur zurückgreifen: In vier Impfzentren - verteilt in alle vier Himmelsrichtungen - werden Menschen gegen das Coronavirus immunisiert. Dieses von den Rettungsdiensten und Hunderten Ehrenamtlichen getragene Konzept garantiert schnelle, unkomplizierte Impfungen, vermeidet überbordende Bürokratie, garantiert kurze Wege und ist somit nahe am Menschen. Es zu beschneiden, wäre - gerade mit Blick auf den Herbst - ein fataler Fehler.

Als Anfang Mai der Dachstuhl des Oberhachinger Impfzentrums ausbrannte, wurde deutlich, wie leistungsfähig der sonst notorisch unterfinanzierte Katastrophenschutz sein kann: Binnen weniger Stunden bauten die Rettungskräfte ein neues Impfzentrum im Sportpark auf - und impften, noch während die Flammen loderten, ohne Unterlass weiter. Mit dieser Effizienz wird übrigens auch in Unterschleißheim, Haar und Planegg kontinuierlich weiter gespritzt. Die derzeitig eher schleppend verlaufende Impfkampagne nun als Argument heranzuziehen, drei der vier Impfzentren im Herbst abzubauen, wie es Landrat Christoph Göbel unlängst angekündigt hat, ist in sich falsch; denn spätestens mit dem Ende der Ferienzeit und steigenden Infektionszahlen wird auch der Impfturbo wieder in Gang kommen müssen.

Göbel hat zudem argumentiert, es brauche dann verstärkt wieder mobile Teams, um in den Alten- und Pflegeheimen die notwendige dritte Impfung an die Frau und den Mann zu bringen. Damit liegt er zwar richtig, diese mobilen Teams brauchen aber die dezentralen Impfzentren, um diese Aufgabe schnell und zuverlässig erledigen zu können. Die Katastrophen der jüngeren Vergangenheit haben gezeigt, wie wichtig ein funktionierender Katastrophenschutz ist. Und diese Pandemie ist nichts anderes als eine Katastrophe.