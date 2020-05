Bei der Verteilung von Stellvertreterposten und Sitzen in Ausschüssen, Verbandsräten und lokalen Aufsichtsgremien rumort es gewaltig in den Kollegialorganen

Wer in einem Stadtrat oder Gemeinderat sitzt, der tut das im besten Fall nicht zum Selbstzweck. Reich wird damit keiner, für die vielen Stunden im Sitzungssaal gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung und meist einen Imbiss. Das kommunalpolitische Ehrenamt erfordert Aktenstudium nach einem langen Arbeitstag, die stete Verfügbarkeit in der Freizeit muss man mögen und den Umstand, immer ansprechbar zu sein, ob an der Supermarktkasse oder an der Wursttheke. Trotzdem gibt es viele, die sich für ein solches Amt bewerben, wie die vergangenen Kommunalwahlen gezeigt haben.

Jetzt, da fast überall die konstituierenden Sitzungen über die Bühne gegangen sind, lässt sich eines beobachten: Bei der Verteilung von Stellvertreterposten und Sitzen in Ausschüssen, Verbandsräten und lokalen Aufsichtsgremien rumort es gewaltig in den Kollegialorganen, die Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage im Gegensatz zu Parlamenten sind. Der Machthunger von manchen Bürgermeistern und Mandatsträgern ist groß. Vielfach zu groß.

Während in Neubiberg der neue Bürgermeister in seinen unterlegenen Konkurrenten Partner sieht und sie als seine Vertreter einbindet, gibt es andernorts ein Hauen und Stechen. In Hohenbrunn etwa geht eine Pauline Miller, die den Amtsinhaber in die Stichwahl gezwungen hat, leer aus. Statt dessen dürfen die Grünen die Zweite Bürgermeisterin stellen und die geschrumpfte SPD die Dritte. In Haar bekommt die SPD, wiewohl zweitstärkste Kraft, von Schwarz-Grün nur den dritten Platz zugewiesen. Die Entscheidungen sind zuvor in Hinterzimmern, und sei es in virtuellen, ausgekartelt worden.

Mit einer Abbildung des Wählerwillens hat das Gemauschel um Ämter wenig bis gar nichts zu tun. Für die Zusammenarbeit ist die Postenschacherei Gift. Sie reißt tiefe Gräben. In der Kommunalpolitik gibt es keine Regierung und keine Opposition. Was freilich nicht heißt, dass alle Räte immer einer Meinung sein müssen. Eines aber sollte sie einen: der Versuch, in den nächsten sechs Jahren das Beste für ihren Heimatort herauszuholen - als Kollegen auf Augenhöhe.