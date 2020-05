Wer die Lippen spitzt, muss auch pfeifen, heißt es. Nun, Florian Schardt hat sie gespitzt, doch herausgekommen sind nur ein paar sehr gequälte Tönchen. Der SPD-Kreisvorsitzende hatte parteiintern mit seiner Kandidatur für einen der vier Posten als Landratsstellvertreter geliebäugelt; damit wollte der noch frische Parteichef verhindern, dass Annette Ganssmüller-Maluche in dieser Position auch die weiteren sechs Jahre eine vordere Rolle in der SPD-Kreistagsfraktion spielt. Vor der Wahl am Montag zog Schardt aber zurück und flötete etwas von erfolgreicher Arbeit der vergangenen Jahre, die er künftig gemeinsam fortsetzen wolle mit seiner - erfolglosen - Parteifreundin, die zweimal als Landratskandidatin gescheitert ist.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Neuling Schardt gegen die ausgebuffte Ismaningerin den Kürzeren zieht. Als er vor einem Jahr von Bayern SPD-Chefin Natascha Kohnen als neuer Kreisvorsitzender ausersehen wurde, gelang es ihm trotz prominenter Unterstützung nicht, Ganssmüller-Maluche auszubremsen. Diese blieb - zumal nach dem Rückzug von Kohnen und Bela Bach - die starke Frau im Kreisverband und wurde als solche von der Partei erneut als Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl nominiert.

Auch jetzt demonstrierte die Frau mit den Nehmerqualitäten, die selbst nach mehreren Wahlniederlagen und schweren Anwürfen immer wieder aufsteht, dass an ihr in den kommenden sechs Jahren niemand vorbeikommt. Die SPD hat damit zwar nicht den Neuanfang geschafft, den sich manche wünschen, für die Partei muss das aber nicht von Nachteil sein. Annette Ganssmüller-Maluche ist mehr als die erfolgreichen SPD-Bürgermeister das Gesicht der Partei im Landkreis. Im Gegensatz zu denen hat sie sich auch, als es um die wenig erfolgversprechende Kandidatur gegen CSU-Amtsinhaber Göbel ging, nicht weggeduckt. Und ein Fraktionschef Schardt kann ohnehin mehr bewegen als er das als einer von vier Göbel-Stellvertretern könnte.