Mit der Verlängerung der S7 nach Geretsried rückt eine Tieferlegung der Bahn in Pullach in greifbare Nähe. Die Gemeinde sollte die Chance nutzen

Schon seit Jahrzehnten staut sich vor den Bahnübergängen in Pullach die Wut der Autofahrer. Bis zu 28 Minuten in der Stunde befinden sich die Schranken in der Horizontalen und trennen den Ort in zwei Hälften, was auch für Feuerwehr und Rettungskräfte ein unhaltbarer Zustand ist. Und seit Jahrzehnten ist die lokale Politik machtlos, findet einfach keinen Hebel, um diesem städtebaulichen Dilemma zu entkommen. Die Gemeinde steht wohl finanziell gut im Saft, aber eine dreistellige Millionensumme aufbringen zu können, davon ist Pullach weit entfernt. Und die Bahn, so ist sich bis heute jeder im Gemeinderat sicher, wird freiwillig keinen Cent ausgeben für eine Tieferlegung des Pullacher Bahnhofs, die für ihre Zwecke nicht notwendig ist und nur dem Wohle der Bevölkerung dient.

So hat sich in der Gemeinde inzwischen eine Ohnmacht breitgemacht, wurde die Hoffnung fahren gelassen, endlich die verhassten Schranken ins Feuer werfen zu können. Die Mitteilung des bayerischen Verkehrsministeriums, wonach die Deutsche Bahn im Auftrag des Freistaats eine Verlängerung der Bahnsteige in Pullach bis auf 210 Meter planen soll, könnte für den Gemeinderat jetzt Anlass sein, die Ärmel hochzukrempeln und einen neuen Versuch zu starten. Es könnte der Pullacher Politik zupass kommen, dass dieses für den ganzen Ort so eminent wichtige Thema gerade auf der landespolitischen Ebene gelandet ist und dass die neue Chefin im Ministerium für Wohnen, Bauen und Verkehr Kerstin Schreyer (CSU) ist, die im Landkreis München zuhause ist, kann sicher nicht schaden. Und es kann durchaus auch von Vorteil sein, wenn die Deutsche Bahn zum Handeln gezwungen ist.

Es geht um nicht weniger als um die Zukunft des Ortes. "Pullach an der Schranke", wie einige Bewohner mit bitterer Ironie ihre Gemeinde nennen, ist durch die Bahnlinie zweigeteilt, eine weitschauende städtebauliche Entwicklung ist kaum möglich. Gar nicht dran zu denken, wie es dereinst sein würde, wenn die riesige Fläche des Bundesnachrichtendienstes zur Überplanung frei wird, sich darauf Wohnen und Gewerbe ansiedeln, eine vernünftige verkehrliche Anbindung aber nur eingeschränkt möglich ist. Der am 15. März neugewählte Gemeinderat sollte die neue Chance, auch wenn sie nicht sehr groß ist, beim Schopf packen.