Die politisch Handelnden tun viel, um die Corona-Krise in den Griff zu bekommen. Nun liegt es an jedem Einzelnen zu helfen, dass die Kurve flach bleibt

Längst hat der politische Betrieb des Landkreises in den Krisenmodus geschaltet, und die Politiker, die ihn tragen, verzichten auf Wahlkampf vor den Stichwahlen. Würde gewiss auch jeder als vollkommen unangemessen empfinden. Wichtiger ist in diesen aufwühlenden Zeiten, dass sowohl Landrat als auch Bürgermeister das Gefühl vermitteln, Herren der Lage zu sein und diese ernst zu nehmen. Das haben sie einem Teil ihrer Wähler voraus, die noch immer meinen, im Landschaftspark Grillpartys veranstalten oder auf den Kiesbänken an der Isar ein paar Kisten Bier leeren zu müssen.

Die Anstrengungen, die im Landkreis München gegen die Ausbreitung des Coronavirus unternommen werden, sind gleichermaßen weitreichend und beeindruckend. Mit dem schnellen Aufbau von dezentralen Testzentren schaffen der Landkreis und die Kommunen flächendeckend Strukturen, um Erkrankte zu identifizieren, Kontaktpersonen zu ermitteln und so die Kurve der Neuerkrankungen möglichst flach zu halten. "Flatten the curve" heißt der entsprechende, viel geteilte und genutzte Hashtag in den sozialen Medien - also: haltet die Kurve flach. Gerade junge, internetaffine Menschen sollten diese Botschaft verstehen und sich an diese halten: also nicht mehr draußen in Gruppen abhängen, sondern konsequent zuhause zu bleiben. Nicht weil sie selbst gefährdet sind, sondern weil sie sonst eine besonders große Gefahr für die Älteren darstellen - für ihre Eltern und Großeltern.

Unmissverständlich ist daher die Botschaft von Landrat Göbel: Hirn einschalten! Auch wenn es manchem manchmal schwer fällt. Und wer es immer noch nicht begriffen hat, dem sollte die Warnung des Landrats, bei besonderer Gefährdung auch auf den Einsatz der Bundeswehr zurückzugreifen, Mahnung genug sein. Möglicherweise bringen ja Soldaten auf den Straßen am Ende die Uneinsichtigsten zur Einsicht. Schlimm genug, wenn es soweit kommen müsste. Bis dahin gilt: Die Menschen dürfen auf die Maßnahmen vertrauen, die von den politisch Handelnden im Landkreis ergriffen werden. Auch auf jene, die noch kommen werden, wie weitreichend und einschneidend sie auch sein mögen. Denn das öffentliche Leben muss zum Erliegen gebracht werden, damit besonders Gefährdete weiterleben können.