Panikartig, hilflos und unüberlegt - mit diesen Worten kritisiert die SPD-Politikerin Annette Ganssmüller-Maluche die Maßnahmen der Behörden im Umgang mit dem Coronavirus. Während die meisten Menschen am Donnerstag erst noch realisierten, dass die unheimliche Krankheit mit einer Infektion in Unterhaching und der Schließung des dortigen Lise-Meitner-Gymnasiums nun auch unweigerlich im Landkreis angekommen ist, verschickte die Frau, die bei der Kommunalwahl in einer Woche CSU-Landrat Christoph Göbel ablösen möchte, eine Pressemitteilung, in der sie Kreisbehörde, Gesundheitsamt und Staatsregierung in einem Rundumschlag scharf kritisiert. Deren Entscheidungen wirkten "aus dem Bauch heraus und nicht geplant", so die Landratskandidatin.

Klar, der Wahlkampf ist in vollem Gange und mancher Kandidat sucht noch nach einem zündenden Thema. Derer gäbe es zuhauf: zum Beispiel die steigenden Mieten, den überlasteten Nahverkehr oder die Folgen des Klimawandels. Die Angst vor Covid-19 gehört jedenfalls nicht dazu. Mit dieser auf Kosten des politischen Gegners punkten zu wollen, ist unangemessen und populistisch. Zumal Ganssmüller-Maluche ihre Behauptung, der Landrat nehme die Situation "einfach so hin" und handle nicht "proaktiv", nicht belegen kann. Gänzlich daneben aber ist ihr Vergleich der Corona-Krise mit dem starken Zuzug von Flüchtlingen im Jahr 2015. Nicht nur, weil man Menschen, die Schutz suchen, nicht in einem Atemzug mit einer Epidemie nennen sollte, die bisher schon Tausende Kranke und Hunderte Tote forderte, sondern weil damals in kaum einem anderen Landkreis die Herausforderung so gut gemeistert wurde wie hier.

Irgendwie ist Annette Ganssmüller-Maluche wohl auch entgangen, dass vor wenigen Tagen der neue Coronavirus-Krisenstab des Freistaats erstmals getagt hat. Wie sonst könnte sie fragen: "Wo bleibt die Einrichtung eines Krisenstabs in der Staatsregierung?" Die Sozialdemokratin versucht, auf den letzten Metern des Wahlkampfs aus einem Thema Kapital zu schlagen, das viele Menschen beunruhigt. Besser, sie hätte geschwiegen. Die Einzige, die hier aus dem Bauch heraus gehandelt hat und offenbar in Panik ist, ist die SPD-Landratskandidatin selbst.