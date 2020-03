Der grüne Höhenflug sei in den Sinkflug übergangen, die grüne Welle abgeebbt, dem Rausch die Ernüchterung gefolgt - die Kommentatoren ergingen sich nach dem Wahlsonntag in zahlreichen Sprachbildern, um den von vielen erwarteten und dann auf den ersten Blick ausgebliebenen Triumph der Grünen bei den Kommunalwahlen in Worte zu fassen. Das war, wie sich nun herausstellt, verfrüht. Zwar stimmt es, dass der vorhergesagte Sturm auf Rathäuser und Landratsämter vorerst ausgeblieben ist, aber viele Kandidaten der Grünen sind bei den Stichwahlen in wenigen Tagen noch im Rennen. Da könnte durchaus noch die eine oder andere Stadt und Gemeinde an die Öko-Partei fallen. Im Landkreis München etwa Unterhaching, Neubiberg oder Schäftlarn.

Aber auch so können die Grünen schon Erfolge feiern. In zahlreichen Gemeinderäten sind sie zweitstärkste Kraft, auch im Kreistag; in Pullach und Unterhaching sind sie sogar die Nummer eins. Dutzende von Grünen-Kandidaten haben es im ganzen Landkreis neu in die Kommunalparlamente geschafft. Wie auch immer die Stichwahlen ausgehen: An dieser neuen starken Kraft vorbei kann in den kommenden sechs Jahre keine Kommunalpolitik gemacht werden. Das wird die Gemeinden und den Landkreis verändern: in der Verkehrspolitik, bei der Energiewende, beim Klima- und Naturschutz.

Auch wenn die Grünen auf der Zielgeraden vor der Wahl das eine oder andere Prozent verloren haben, weil die Menschen in Krisenzeiten wie aktuell wegen Corona bekannten Amtsinhabern vertrauen - die Grünen bleiben die Partei des Zeitgeistes. Sie treffen das Lebensgefühl und Problembewusstsein von immer mehr Menschen. Im Gegensatz zur SPD. Wenn es für die Eroberung mehrerer Rathäuser nicht gereicht hat, dann liegt das auch daran, dass die Grünen zwar programmatisch auf der Höhe der Zeit sind, ihnen aber noch die nötigen profilierten Köpfe fehlen. Eine Susanna Tausendfreund ist zu wenig.