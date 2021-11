Von Lars Brunckhorst

Seit Montag, 8 Uhr, gilt es wieder: Maske tragen auch im Unterricht. Während Erwachsene sowohl im Home-Office als auch im Büro bei ausreichend Abstand davon befreit sind, müssen Kinder und Jugendliche wieder stundenlang doppelt vermummt in kalten Klassenzimmern sitzen: mit Mund-Nasen-Schutz und Anorak, weil auch bald zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie der Politik nichts anderes zum Schutz der Jüngsten einfällt. Anders als im vorigen Schuljahr, als ab einer Inzidenz von 100 zunächst Wechselunterricht und ab 200 Distanzunterricht angeordnet wurde, gilt jetzt auch bei Werten von 250, 500 und 700 das Prinzip Hoffnung: Wird schon gut gehen - mit Maske, Lüften und Lolli-Tests.

Aber es geht eben nicht gut. Bis einschließlich Montag hat das Virus im Landkreis schon 2210 Kinder zwischen fünf und 14 Jahren erwischt, weitere 1417 sind es in der Altersgruppe 15 bis 19 - in der Summe also 3627. Zum Vergleich: Unter den über 70-Jährigen wurden bisher 2255 Infizierte gezählt. Natürlich sind die Zahlen nicht vergleichbar, denn ältere Menschen erkranken schwerer. Aber genauso richtig ist: Gemessen an ihrem Anteil an der Landkreisbevölkerung sind Heranwachsende häufiger infiziert als Rentner. Was keine Überraschung ist: Junge Menschen sind seltener geimpft, weil sie sich erst seit dem Sommer und erst ab zwölf Jahren immunisieren lassen können.

Um Schüler zu schützen, reichen daher Masken, Lüften und Testen nicht. Einen wirklichen Schutz gibt es nur, wenn sich alle, die sich impfen lassen können, auch impfen lassen. Diesen Akt der Solidarität haben Kinder und Jugendliche mehr als verdient; schließlich haben sie sich während des Lockdowns ihrerseits solidarisch verhalten, indem sie auf Schulkameraden, Freunde und Hobbys verzichteten, damit sie nicht die Älteren ansteckten, als es für diese noch keine Impfung gab. Landrat Christoph Göbel hat sich daher zu Recht vorige Woche für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Es ist höchste Zeit, dass ihm weitere, prominentere Politiker folgen und diese endlich einführen.