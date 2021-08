Von Bernhard Lohr

Ein Flughafen ohne ICE-Anbindung, eine Messe, an der die S-Bahn vorbeifährt, und ein S-Bahnnetz aus dem vorigen Jahrhundert: Eine völlig verfehlte Verkehrspolitik hat im Großraum München zu krassen Defiziten geführt, die jetzt langsam auch dem Letzten klar werden. Denn der Druck steigt. Die Menschen sind nicht mehr nur genervt, weil sie im Stau auf dem Mittleren Ring stehen. Sie bekommen durch die vom Klimawandel ausgelösten Katastrophen und die Bilder aus den Flut- und Hitzegebieten in Deutschland und der ganzen Welt vor Augen geführt, dass in der Vergangenheit etwas gewaltig schiefgelaufen ist. Vor allem beim Verkehr muss das Ruder herumgerissen werden.

Die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer ist in der Vergangenheit ganz auf CSU-Linie immer als jemand aufgetreten, der sich dagegen gewehrt hat, das Auto zu verteufeln. Sie warnte stets davor, die Straße gegen die Schiene auszuspielen. Aber jetzt tritt sie bei einem Schienenprojekt, für das in der Vergangenheit vehement viele Kommunalpolitiker und auch Vertreter der Wirtschaft über viele Jahre vergebens geworben haben, als Antreiberin an. Sie hat offenkundig verstanden, dass schnell etwas passieren muss. Wenn die zweite Stammstrecke kommt und die Bahntrasse Richtung Traunstein ausgebaut wird, droht der Abschnitt zwischen München Ost und Zorneding zur Engstelle zu werden, die jegliche Hoffnung auf eine Verbesserung der Bahnanbindung zunichte machen würde. Leidtragende wären die Menschen in Kirchheim und Feldkirchen. Dort wird kräftig gebaut. Es entsteht Wohnraum und kostspielige Infrastruktur. Und dann sollen die Menschen am Bahnsteig tagein tagaus auf die verspätete S-Bahn warten.

Bahnprojekt bedürfen einer langen Planungszeit. Das weiß man im Ministerium. Es ist höchste Eisenbahn, dass erste Schritte für einen viergleisigen Ausbau und eine Anbindung an die Messe unternommen werden. Dabei geht es nicht darum, einen Verkehrsträger gegen den anderen auszuspielen. Es geht um blanke Notwendigkeit, für den Verkehr im Ballungsraum - und vor allem das Klima.