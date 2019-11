Die Grünen erfahren großen Zuspruch. Dennoch wenden sich zwei erfahrene Gemeinderätinnen in Unterhaching von der Partei ab. Die Gründe dafür sind schwer zu greifen. Auf jeden Fall ist es ein Rückschlag

Es war wohl noch nie so einfach für die Unterhachinger Grünen, die 30 Plätze auf der Kandidatenliste für den Gemeinderat zu besetzen. Seit geraumer Zeit hat die Partei wie anderswo auch hier enormen Zulauf. Die Diskussion über den Klimawandel, das Volksbegehren gegen den Artenschwund und die Fridays-for-Future-Bewegung bescheren den Grünen so viele neue Mitglieder, dass sie sich manchmal verwundert die Augen reiben, wenn bei Treffen des Ortsverbands plötzlich die Stühle nicht ausreichen. Umso erstaunlicher scheint es, dass zwei altgediente Gemeinderatsmitglieder wie Christa Helming und Gertraud Schubert gerade jetzt, wo alles so gut läuft, frustriert hinschmeißen und sogar aus der Partei austreten.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, es handele sich hier um einen Generationenkonflikt. Als sollten die Alt-Grünen der politisch erstarkten Jugend Platz machen. Sie würden nicht mehr gebraucht, beklagen sich die beiden Ex-Grünen auch. Doch der Unterhachinger Zwist ist vor allem auf unterschiedliche Auffassungen von Kommunalpolitik zurückzuführen. Global denken, lokal handeln, sagen die einen und berufen sich auf grüne Kernthemen, die in München und Berlin auf der Tagesordnung stehen. Die anderen wollen nicht auf jedes bundes- und landespolitische Thema aufspringen, sondern allein Unterhaching im Blick haben. Wobei sich die Frage stellt, wie man das in einer globalisierten Welt überhaupt getrennt sehen kann. Viele Probleme machen nicht an der Gemeindegrenze halt, das wissen auch Helming und Schubert.

Die Verbitterung über den Umgang miteinander und persönliche Animositäten müssen daher schon groß sein, wenn sie deswegen gleich die Partei verlassen. Zumal beide beteuern, im Herzen immer noch Grüne zu sein. Für den Unterhachinger Ortsverband kommt der Austritt Helmings und Schuberts zur denkbar ungünstigsten Zeit. Denn damit verliert er kurz vor der Wahl zwei seiner bekanntesten Gesichter. Allein mit engagierten Neumitgliedern wird es schwierig, die Zahl der Sitze im Gemeinderat zu vermehren.