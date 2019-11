Dass die Tarifreform eben kein Meisterstück ist, wie es beim MVV von höchster Stelle heißt, lässt sich an einem Beispiel ablesen: Der Bahnhof im ländlichen Deisenhofen gehört künftig dem neuen Innenraum an, weshalb Pendler nach München künftig 64 Prozent weniger für ihr Monatsticket zahlen, die große Stadt Unterschleißheim aber nicht. Rational zu erklären ist das nicht. Das wissen auch die Verantwortlichen beim MVV. Sie verweisen darauf, es habe sich um eine rein politische Entscheidung gehandelt. Nichts anderes war es auch: Das Ergebnis eines von Eigeninteressen geleiteten Geschachers.

Diese Reform, die ja vom 15. Dezember an für die Pendler in der gesamten Region alles einfacher und günstiger machen soll, ist ein kleiner Schritt nach vorne. Zum neuen Innenraum gehören auch Teile des Landkreises München, der so eng mit der Landeshauptstadt verbunden ist. Dennoch verkennt die Neustrukturierung der Ticketpreise und Zonen Realitäten: Dass mittlerweile mehr Menschen aus der Landeshauptstadt in den Landkreis in die Arbeit oder zur Schule pendeln als umgekehrt. Dass das prosperierende Wirtschaftszentrum des Landkreises im Norden liegt - in Unterschleißheim, Garching, Ismaning - und nicht etwa in Deisenhofen. Dass nur eine einheitliche Ausgestaltung der Tarife, am besten mit einer Flat, sowie ein massiver Ausbau des Angebots Menschen zum Umstieg auf die Schiene bewegen wird. Die aktuelle Reform verdient diesen Namen nicht; ihren Machern hat der Mut zu echter Veränderung gefehlt.

Was die MVV-Tarifreform aber sehr wohl hat, ist eine Signalwirkung. Wenn es um Zukunftsfragen wie den öffentlichen Personennahverkehr im Raum München geht, wird klar, wer das Sagen hat: die Landeshauptstadt München und der Freistaat, aber nicht die acht Verbundlandkreise. Diese Reform ist im Kern eine Reform für die Menschen in der Stadt, ihnen bringt sie tatsächlich nur Vorteile. Vor allem günstigere Preise. Die Pendler außerhalb der Zone M können angesichts dieses "Meisterwerks" dagegen nur sprachlos staunen.