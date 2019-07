3. Juli 2019, 21:37 Uhr Kommentar Flüssiges und Überflüssiges

Die schlüpfrige Werbung der Unterhachinger Volleyballer für ihr Rammlerbräu ist geschmacklos

Von Sabine Wejsada

Manchmal kann man sich bloß noch wundern: Da gründen Sportler in Unterhaching zum Selbst-Sponsoring ihres Teams eine Brauerei und geben dieser den Namen Rammlerbräu. Das ist nicht wirklich spaßig, aber vielleicht noch einleuchtend, weil sich die Landesliga-Volleyballer selbst Rammler nennen - als Pendant zu den Hachinger Hasen aus der Zweiten Liga. Weder lustig noch passend aber ist der Werbeslogan für ihr Bier: "Des bummst di richtig." Dazu das Logo mit dem Hasen, der an das Playboy-Häschen erinnern.

Hier soll ganz offensichtlich mit unzweideutiger Doppeldeutigkeit der Absatz angekurbelt werden. Nicht nur vom Bier, sondern von allen Fanartikeln, welche die Volleyballer anbieten: Shirts und Hoodies für Männer wie Frauen, Kappen, Smartphonehüllen, Taschen, Tassen und - Achtung! - Teddybären statt Hasen. Ganz Witzige können ihren Kindern T-Shirts mit dem Werbespruch überziehen oder dem Baby ein Lätzchen damit umhängen, während die Eltern mit Rammler-Bumms-Schürzen das Fläschen wärmen.

Fast möchte man meinen, an Unterhaching und seinen Volleyballern sei die ganze Me-too-Debatte spurlos vorbeigegangen. Dass zudem noch eine Handvoll Frauen beim Bürgerfest in Unterhaching das Bier ausschenken will, macht trotz des guten Zwecks allerdings sprachlos. Bleibt zu hoffen, dass sie es in Gläsern ohne Slogan tun. Das Bier mag fließen, der Spruch ist überflüssig.