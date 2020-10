Von Wolfgang Krause

Dass die Deutschen dem Coronavirus ausgerechnet durch Lüften beikommen wollen, wurde in Großbritannien jüngst mit einer gewissen Belustigung aufgenommen. Die Tageszeitung The Guardian schrieb, dass hierzulande manche Menschen sogar im Winter zweimal am Tag die Fenster aufreißen, und sprach von einer nationalen Obsession. Die Autorin Kate Conolly erklärte ihren Lesern, wie "Stosslüften" (sic) und "Querlüften" funktioniert, was in Großbritannien zumindest in normalen Zeiten schon deshalb niemand machen würde, weil die Fenster ohnehin notorisch undicht sind. Aber auch von dem Streit, der dadurch oft entsteht, berichtete Conolly und übersetzte sogar den schönen Satz "Erfroren sind schon viele, erstunken ist noch keiner" ins Englische.

Unerwähnt blieb in dem launigen Artikel des Guardian, dass die Frage "Fenster auf oder Fenster zu?" bei uns in vielen Fällen inzwischen vom Architekten entschieden worden ist. Die Deutschen wären nicht die Deutschen, wenn sie eine so wichtige Aufgabe wie das Lüften den Bewohnern oder Nutzern eines Gebäudes überlassen. Der Trend geht vor allem in Schulen und Gewerbebauten zur energieeffizienten Zwangsbelüftung, die auf keinen Fall durch eigenmächtiges Fensteraufreißen konterkariert werden soll.

Die Schattenseiten dieses technischen Fortschritts zeigen sich nicht erst während der Corona-Pandemie. Im neuen Garchinger Gymnasium etwa war es in den Klassenzimmern anfangs trotz Lüftungsanlage so stickig, dass die Lehrer nur durch das eigentlich nicht vorgesehene Öffnen der Fenster Abhilfe schaffen konnten. Zum Schutz vor infektiösen Aerosolen setzt man zumindest im Landkreis München jetzt im Zweifel auf Filteranlagen. Das ist natürlich aufwendiger als das gute alte Stoßlüften - aber es entspricht der deutschen Gründlichkeit, was Conollys Lesern in Großbritannien gefallen würde.