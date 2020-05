Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer hat sich auf eine Gratwanderung begeben. Ein Rathauschef hat sich nicht in die Belange einer anderen Kommune und schon gar nicht in die Arbeit eines anderen Stadt- oder Gemeinderats einzumischen. Eigentlich. Die heftige Kritik, die Loderer an der Standortwahl des Gemeinderats in Höhenkirchen-Siegertsbrunn für den Neubau einer Realschule übt, spricht er aber in seiner Funktion als Mitglied des Zweckverbands weiterführender Schulen aus. Und in dieser Funktion ist es legitim - und in diesem Fall richtig -, das Projekt in Höhenkirchen grundsätzlich in Frage zu stellen.

Die Schulzweckverbände im Landkreis München, dieses in Bayern einmalige Konstrukt, sind Solidargemeinschaften. Die Kommunen und der Landkreis entscheiden gemeinsam über die Ausgestaltung der Schullandschaft und vor allem deren Finanzierung, die sie selbst zu tragen haben. Wenn nun ein einzelnes Mitglied, in diesem Fall der Gemeinderat in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, einen Weg einschlägt, den die große Mehrheit der Partner im Verband nicht mittragen kann und will, muss die Notbremse gezogen werden. Nichts anderes hat Loderer bei der finanzpolitischen Geisterfahrt der Kollegen in Höhenkirchen getan. Wenn ein Standort für eine Schule nicht nur falsch gewählt ist, was bei diesem Projekt offenkundig ist, sondern auch noch deutlich teurer kommt als die sinnvollere Alternative, dürfen die Verantwortlichen den Konflikt mit den Partner nicht scheuen.

Thomas Loderer weiß, dass er mit seinem Frontalangriff ein Risiko eingeht. Der südöstliche Landkreis, das ist Konsens im Schulzweckverband, benötigt so schnell wie möglich eine weitere Realschule. Die leidige Standortsuche in Höhenkirchen-Siegertsbrunn verursacht nur unnötige Verzögerungen beim Ausbau der Schullandschaft - und darunter leiden in erster Linie die Schüler und Lehrer. Die Gemeinderäte im Ort haben jetzt genau zwei Möglichkeiten: Auf den Kurs Schulcampus einschwenken - oder das Projekt Realschule beerdigen. Der bisherige Weg, das müssen sie einsehen, kann nicht weiter beschritten werden.