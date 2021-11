Von Sabine Wejsada

Die Inzidenzwerte sind so hoch wie noch nie in dieser Pandemie und die Intensivbetten so knapp, dass Covid-Patienten bereits bis nach Südtirol ausgeflogen werden müssen. Wer mag sich angesichts dieser fast apokalyptisch anmutenden Lage da ernsthaft vorstellen, bei einem Christkindlmarkt gemütlich einen Glühwein oder Punsch zu schlürfen und eine Bratwurst zu essen? Egal, ob mit 2-G-Regelung, strengen Einlasskontrollen, Maskenpflicht und Abstandsgebot - es ist nicht die Zeit für leutseligen Budenzauber oder kurzweiligen Promille-Plausch, an dem nach wie vor einige Kommunen im Landkreis München trotz rasant steigender Infektionszahlen festhalten.

Dabei täten zum Beispiel Unterhaching, Neubiberg und Neuried gut daran, es den Gemeinden Garching, Unterföhring oder Sauerlach gleich zu tun, wo das vorweihnachtliche Treiben heuer erneut entfällt. Nicht nur um die Besucher vor etwaigen Ansteckungen zu schützen, sondern auch die meist freiwilligen Helfer in den Verkaufsständen. Natürlich ist es bedauerlich, dass die Märkte wieder ausfallen müssen und Vereine wie kommerzielle Veranstalter auf Einnahmen verzichten sollen. Doch Gesundheitsschutz muss Vorrang haben - und da ist es auch nicht relevant, ob sich die Infektionslage vielleicht in drei Wochen wieder entspannt haben könnte und die vorweihnachtlichen Veranstaltungen zu voreilig abgesagt worden sind. Wenn's so kommen sollte, dann könnten wir froh sein.

Dass das vermaledeite Virus keine Gnade kennt, zeigt sich schon jetzt in diesem beginnenden zweiten Corona-Winter, weil noch lange nicht genügend Menschen immunisiert sind, die Impfdurchbrüche zunehmen und das Boostern zu langsam in die Gänge kommt. Kinder und Jugendliche werden es den Erwachsenen übrigens danken, wenn das Christkindl-Klimbim in großen Menschenmengen ausfällt, dafür aber die Schulen offen bleiben. Zumindest bis Weihnachten.