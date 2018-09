6. September 2018, 22:05 Uhr Kommentar Es ist mal wieder soweit

Überflüssig wie Fußpilz und Twitter-Schwachsinn: Wahlkampf mit dem Autobahn-Südring

Von Lars Brunckhorst

Es gibt Dinge, auf die kann man sich so sicher verlassen wie auf die Tatsache, dass Heiligabend jedes Jahr am 24. Dezember ist: Fußpilz im Schwimmbad, Twitter-Schwachsinn von Donald Trump und Kollegen, die jeden Mittag Punkt halb zwölf in die Kantine gehen. Genauso pünktlich taucht alle Jahre wieder ein Thema aus der Versenkung auf, das von einem Teil der Bevölkerung im Landkreis für so verzichtbar gehalten wird wie besagter Fußpilz und US-Präsident: der Autobahn-Südring. Wenn Politiker lauthals dessen Bau fordern, dann weiß man: Es stehen wieder Wahlen an.

Deshalb überrascht es nicht, dass die Freien Wähler jetzt mit ihrem Ruf um die Ecke kommen, endlich die Lücke des Münchner Autobahnrings im Südwesten des Landkreises zu schließen. Erst war es nur ihr Landtagskandidat in Fürstenfeldbruck, jetzt sind es auch zwei ihrer Bürgermeister und ihr Landratsstellvertreter. Dass sie aus dem Norden beziehungsweise Osten des Landkreises stammen, macht ihre Forderung nachvollziehbar: Von Unterföhring bis Brunnthal leiden die Menschen am meisten darunter, dass sich der ganze Nord-Süd-Verkehr Deutschlands, ja Europas bei ihnen vorbei schiebt. Die A 99 ist deshalb eine der am meisten befahrenen Autobahnen des Kontinents. Mit einem Ja zum Südring, der die lärmgeplagten Anwohner entlasten würde, kann man in diesem Teil des Landkreises bei den Wählern punkten.

Im gleichen Maße können Politiker freilich im Süden und Westen Wähler mit einer solchen Forderung vergrätzen. Aus diesem Grund lavieren die meisten Kandidaten in dieser Frage und warten auf den Wahltag - in der Hoffnung, dass der Südring dann wieder dorthin verschwindet, wo er die vergangenen Jahre war: in der Versenkung. Kein Wunder, dass die Wähler die Hoffnung auf den Bau der Straße inzwischen aufgegeben haben und entsprechende Forderungen als das durchschauen, was sie sind: reine Wahlkampfmanöver.