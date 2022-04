Von Bernhard Lohr

Ernst Weidenbusch dankt ab. Das ist eine Nachricht, die kaum jemanden erschüttern wird. Der CSU-Abgeordnete, der Politik stets als Ich-AG betrieb, der auszuteilen vermag und andere gerne als Watschnbaum behandelt, hat sich wenige Freunde gemacht, selbst in der eigenen Partei. Es muss sich auch niemand Sorgen um den Haarer machen. Der Jurist und Strippenzieher hat ausgesorgt. Und doch bleibt der 58-Jährige am Ende seiner Laufbahn in der Landespolitik weit hinter seinen Möglichkeiten: kein Ministeramt, wenig Glanz.

Dabei trauten viele dem Haarer lange Zeit jedes politische Amt zu, das in Bayern zu vergeben ist, am meisten natürlich er sich selbst. Doch Weidenbusch ließ sich nie festlegen auf ein Thema oder einbinden in ein Kabinett. Als Landespolitiker steht er deshalb hinter Kerstin Schreyer zurück, die als Ministerin zwei Mal am Kabinettstisch saß. Schreyer ging ins Risiko und wurde von Markus Söder bitter aus dem Amt gedrängt. Weidenbusch hat sich keinem Ministerpräsidenten gebeugt. Sein einziges Glanzstück bleibt, dass er mit großem Geschick der Bayerischen Landesbank und dem Freistaat ein Milliardendebakel wegen des Engagements bei österreichischen Hypo Alpe Adria erspart hat.

Seine Stärke ist auch eine Schwäche. Ein Weidenbusch verliert nicht, weil er nicht verlieren darf. Deshalb fehlt dem brillanten Kopf viel von dem, was einen homo politicus ausmacht: eine besondere Idee, eine eigene Agenda. Es ist nicht bekannt, für welche Themen er brannte. Wofür wäre er als Person mal voll und ganz eingestanden? Auch mit dem Risiko, dabei Schiffbruch zu erleiden. Dafür ist der Anwalt, der jederzeit rhetorisch auf Angriff umschalten kann, zu vorsichtig.

Unberechenbarkeit ist sein Programm. Weidenbusch ist mehr politischer Aktivist, der losschlägt, wenn ihm der Sinn danach steht und er einen Sieg wittert. Der früheren Haarer SPD-Bürgermeisterin fuhr er öfter mit Freude an den Karren. Was wäre es für ein Fest, ihn im Gemeinderat zu erleben, wo dann ein Bürgermeister unter ihm die Geschäfte führt. Peter Paul Gantzer, Weidenbuschs langjähriger SPD-Konkurrent im Landtag, macht es bereits vor.