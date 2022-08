Kommentar von Rainer Rutz

Es war eine Debatte, wie sie sein soll: sachlich, leidenschaftlich und am Ende einvernehmlich. Erst in zwei Monaten also will der Gemeinderat von Planegg entscheiden, ob auch heuer wieder Eislaufen am Gymnasium möglich sein wird. Man hat es sich nicht leicht gemacht. Das "Eiswunder" ist seit Jahren extrem beliebt, wegen Corona blieb es lange Zeit geschlossen, die Enttäuschung und der Frust in der Bevölkerung waren groß. Und jetzt die Energiekrise, der Gasmangel, die politischen Vorgaben zum Sparen.

In der Diskussion wurde deutlich, wie schizophren Politik und Gesellschaft mit dem Thema Energiekrise umgehen: Auf der einen Seite zum Beispiel der energiefressende Moloch des Münchner Oktoberfestes mit seinen stromintensiven Fahrgeschäften und mit Gas betriebenen Hendlbratereien; von der akuten Gefahr, sich im wogenden Bierzelt mit Corona anzustecken mal ganz abgesehen. Auf der anderen Seite die dringenden Sparappelle.

Auch viele Planegger Gemeinderäte und Bürger werden wohl hingehen und feiern, man hat ja so lange verzichtet. Kann man angesichts dieser bizarren Logik Kindern und Jugendlichen ernsthaft verwehren, ein paar Stunden Schlittschuh zu laufen, auf Eis, das auch mit Gas hergestellt wurde? Für rund 4000 Euro im Monat? Es ist eine scheinheilige Diskussion, die da geführt wird. Und was ist eigentlich mit dem Planegger Kupferhaus und seinen energieintensiven abendlichen Programmen im Winter? Soll man alles fallenlassen? Pro und Contra wurde von den Gemeinderäten sorgsam abgewogen. Jetzt erstmal nachzudenken und die Entwicklung abzuwarten, ist klug.

Man ist sich darüber einig, dass im nächsten Jahr das Planegger Eiswunder komplett neu ausgestattet wird. Neue Technik, neues Ambiente. Das wird viel Geld kosten. Aber eine Planegger Tradition bleibt so bestehen.